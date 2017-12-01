[1]于英鹏,刘敏. 太湖流域水源地有机氯农药分布特征与生态风险评价[J].环境污染与防治,2017,39(8):829.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(8):829.
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 太湖流域水源地有机氯农药分布特征与生态风险评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年8期
页码:
829
栏目:
研究报告
出版日期:
2017-12-01

文章信息/Info

作者:
 于英鹏刘敏
 1.盐城师范学院城市与规划学院，江苏 盐城 224051；2.华东师范大学地理科学学院，上海 200241
关键词:
 太湖有机氯农药分布特征风险评价
文献标志码:
A
摘要:
 为系统了解太湖流域主要水源地有机氯农药（OCPs）污染情况，于2012年3月和6月采集太湖流域主要水源地水相、悬浮颗粒物和沉积物样品，并利用气相色谱（GC）―质谱（MS）联用仪对水源地OCPs的浓度水平进行监测分析。结果表明，3月水相和悬浮颗粒物中OCPs的质量浓度分别为4.03～18.70 ng/L、ND(未检出)～27.60 ng/g，高于6月的0.23～1.57 ng/L、1.06～5.05 ng/g。3月沉积物中仅有Y3采样点检出OCPs，而6月各采样点均有检出。6月水相中Y5、Y7和Y10采样点以α-六六六（α-HCH）为主，Y3和Y8采样点以γ-六六六（γ-HCH）为主，其余采样点均为β-六六六（β-HCH）占绝对优势；悬浮颗粒物中γ-HCH、α-HCH构成六六六（HCHs）的主要物质，而稳定性较高的β-HCH浓度却很低。与国内外研究比较，太湖流域水源地OCPs污染水平较低。大部分悬浮颗粒物中OCPs污染低于风险评价高值（ER-M），部分采样点高于风险评价低值（ER-L），表明存在一定的生态风险，需加强相关方面的防治工作。沉积物中污染物的浓度均低于ER-L，表明太湖流域沉积物的污染程度较低，在安全生态风险范围内。

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更新日期/Last Update: 2017-12-04