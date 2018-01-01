[1]贾茹,王梦远,黄擎. 土壤辛硫磷污染对蚯蚓的生态毒理效应研究[J].环境污染与防治,2017,39(9):943.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(9):943.
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 土壤辛硫磷污染对蚯蚓的生态毒理效应研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年9期
页码:
943
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-01-01

文章信息/Info

作者:
 贾茹王梦远黄擎
 北京理工大学材料学院，北京 100081
关键词:
 土壤污染辛硫磷蚯蚓生态毒理效应
文献标志码:
A
摘要:
 采用经济合作与发展组织（OECD）标准法配置的人工土壤研究了不同初始质量浓度（25、50、100 mg/kg）辛硫磷对蚯蚓的生态毒理效应，测定了不同老化时间（7、14、21、28 d）下蚯蚓体内及土壤中辛硫磷含量及各项生态毒理指标。结果表明：28 d内辛硫磷在蚯蚓体内及土壤中的含量持续降低；蚯蚓体内蛋白质随老化时间的延长逐渐降低；超氧化物歧化酶（SOD）、过氧化氢酶（CAT）活性随辛硫磷初始浓度增加总体呈先升后降的趋势，随老化时间的延长，SOD活性总体降低，而CAT活性先降后升；28 d时丙二醛（MDA）含量达到最高，且随辛硫磷初始浓度增加而总体显著提高（P<0.05）；土壤酸性磷酸酶（ACP）活性随辛硫磷初始浓度增加而总体提高，而土壤脲酶（UE）活性随老化时间的延长总体增加。综合而言，SOD活性、CAT活性、MDA含量及土壤ACP活性可作为评价辛硫磷生态毒理效应的生物标志物，在有机磷农药的环境安全性评价过程中应给予考虑。

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更新日期/Last Update: 2017-12-05