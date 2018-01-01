采用经济合作与发展组织（OECD）标准法配置的人工土壤研究了不同初始质量浓度（25、50、100 mg/kg）辛硫磷对蚯蚓的生态毒理效应，测定了不同老化时间（7、14、21、28 d）下蚯蚓体内及土壤中辛硫磷含量及各项生态毒理指标。结果表明：28 d内辛硫磷在蚯蚓体内及土壤中的含量持续降低；蚯蚓体内蛋白质随老化时间的延长逐渐降低；超氧化物歧化酶（SOD）、过氧化氢酶（CAT）活性随辛硫磷初始浓度增加总体呈先升后降的趋势，随老化时间的延长，SOD活性总体降低，而CAT活性先降后升；28 d时丙二醛（MDA）含量达到最高，且随辛硫磷初始浓度增加而总体显著提高（P<0.05）；土壤酸性磷酸酶（ACP）活性随辛硫磷初始浓度增加而总体提高，而土壤脲酶（UE）活性随老化时间的延长总体增加。综合而言，SOD活性、CAT活性、MDA含量及土壤ACP活性可作为评价辛硫磷生态毒理效应的生物标志物，在有机磷农药的环境安全性评价过程中应给予考虑。