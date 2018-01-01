[1]杨俊,吕府红,宋永伟,等. 典型重金属污染地区蔬菜中重金属含量及健康风险[J].环境污染与防治,2017,39(9):952.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(9):952.
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 典型重金属污染地区蔬菜中重金属含量及健康风险()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年9期
页码:
952
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-01-01

文章信息/Info

作者:
 杨俊吕府红宋永伟张敬东Jerry Blomberg
 1.中南财经政法大学环境与健康研究中心，湖北 武汉 430073；2.中南财经政法大学环境管理与政策研究所，湖北 武汉 430073；3.Department of Business Administration,Technology and Social Sciences,Lulea University of Technology,Lulea,Norrbotten 97187
关键词:
 重金属污染蔬菜健康风险评价
文献标志码:
A
摘要:
 在大冶市典型重金属污染地区，选择罗家桥街办作为污染区、茗山乡作为对照区，通过采集土壤和蔬菜样品，分析5种重金属（Cu、Zn、As、Cd、Pb）的含量，评价重金属对当地居民的健康风险，评价参数根据当地居民调查得到。结果表明，污染区土壤样品的5种重金属的平均值均高于背景值，对照区土壤样品的5种重金属的平均值与背景值差异不显著或低于背景值。污染区蔬菜样品的5种重金属的平均值也基本都高于对照区。因此，污染区土壤已经受到了重金属的污染，对照区土壤几乎未受到重金属的污染。健康风险评价结果表明，污染区人群面临着非致癌风险和致癌风险，而对照区健康风险较小。从年龄层看，对非致癌风险抵抗力最弱的是儿童，而对致癌风险抵抗力最弱的是成人。污染区最主要的风险元素是Cd和As。

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更新日期/Last Update: 2017-12-05