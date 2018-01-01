在大冶市典型重金属污染地区，选择罗家桥街办作为污染区、茗山乡作为对照区，通过采集土壤和蔬菜样品，分析5种重金属（Cu、Zn、As、Cd、Pb）的含量，评价重金属对当地居民的健康风险，评价参数根据当地居民调查得到。结果表明，污染区土壤样品的5种重金属的平均值均高于背景值，对照区土壤样品的5种重金属的平均值与背景值差异不显著或低于背景值。污染区蔬菜样品的5种重金属的平均值也基本都高于对照区。因此，污染区土壤已经受到了重金属的污染，对照区土壤几乎未受到重金属的污染。健康风险评价结果表明，污染区人群面临着非致癌风险和致癌风险，而对照区健康风险较小。从年龄层看，对非致癌风险抵抗力最弱的是儿童，而对致癌风险抵抗力最弱的是成人。污染区最主要的风险元素是Cd和As。