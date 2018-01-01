[1]高小青,李润,孙丽娟. ZSM-5分子筛对含铬废水中Cr(Ⅲ)的吸附行为研究[J].环境污染与防治,2017,39(9):962.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(9):962.
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 ZSM-5分子筛对含铬废水中Cr(Ⅲ)的吸附行为研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年9期
页码:
962
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-01-01

文章信息/Info

作者:
 高小青李润孙丽娟
 1.甘肃省环境监测中心站，甘肃 兰州 730000；2.兰州大学核科学与技术学院，放射化学与核环境研究所，甘肃 兰州 730000
关键词:
 含铬废水ZSM-5分子筛吸附
文献标志码:
A
摘要:
 环境水体中的重金属铬污染备受关注，实现废水中铬的去除是近年来的研究热点。采用静态法，研究了对ZSM-5分子筛吸附Cr(Ⅲ)产生影响的因素，讨论了吸附动力学及共存离子效应，同时结合吸附Cr(Ⅲ)前后的ZSM-5分子筛表面性质，对ZSM-5分子筛吸附Cr(Ⅲ)的机理进行了探讨。结果表明：Cr(Ⅲ)在ZSM-5分子筛上的吸附速率较快，吸附过程符合准二级动力学模型；提高阳离子强度和溶液酸度均能增强ZSM-5分子筛对Cr(Ⅲ)的吸附效果；常见离子Cl-、NO-3、Na+、K+对Cr(Ⅲ)在ZSM-5分子筛上的吸附影响差异不大。

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更新日期/Last Update: 2017-12-06