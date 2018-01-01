环境水体中的重金属铬污染备受关注，实现废水中铬的去除是近年来的研究热点。采用静态法，研究了对ZSM-5分子筛吸附Cr(Ⅲ)产生影响的因素，讨论了吸附动力学及共存离子效应，同时结合吸附Cr(Ⅲ)前后的ZSM-5分子筛表面性质，对ZSM-5分子筛吸附Cr(Ⅲ)的机理进行了探讨。结果表明：Cr(Ⅲ)在ZSM-5分子筛上的吸附速率较快，吸附过程符合准二级动力学模型；提高阳离子强度和溶液酸度均能增强ZSM-5分子筛对Cr(Ⅲ)的吸附效果；常见离子Cl-、NO- 3 、Na+、K+对Cr(Ⅲ)在ZSM-5分子筛上的吸附影响差异不大。