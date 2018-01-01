[1]段杰,罗少辉,盛海彦. 高寒干旱区观赏植物的重金属富集特征研究[J].环境污染与防治,2017,39(9):967.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(9):967.
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 高寒干旱区观赏植物的重金属富集特征研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年9期
页码:
967
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-01-01

文章信息/Info

作者:
 段杰罗少辉盛海彦
 1.青海大学农牧学院，青海 西宁 810016；2.青海省雷电灾害防御中心，青海 西宁 810001
关键词:
高寒干旱区观赏植物重金属富集
文献标志码:
A
摘要:
 对适宜在青海高寒环境下生长的12种观赏植物进行了研究。结果表明：参试的12种观赏植物中，对镉和锌积累量较大的植物有红花(Carthamus)、荷兰菊(Aster novi-belgii)和3种向日葵(Helianthus annuus)。其中，多花向日葵对镉的净化率最高，为3.56%，其次是红花(3.47%)；对锌净化率最高的是红花，为0.66%，其次为多花向日葵（0.65%）。因此，红花与向日葵可作为绿化带种植首选的修复植物。
更新日期/Last Update: 2017-12-06