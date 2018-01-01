对适宜在青海高寒环境下生长的12种观赏植物进行了研究。结果表明：参试的12种观赏植物中，对镉和锌积累量较大的植物有红花(Carthamus)、荷兰菊(Aster novi-belgii)和3种向日葵(Helianthus annuus)。其中，多花向日葵对镉的净化率最高，为3.56%，其次是红花(3.47%)；对锌净化率最高的是红花，为0.66%，其次为多花向日葵（0.65%）。因此，红花与向日葵可作为绿化带种植首选的修复植物。