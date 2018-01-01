[1]段杰,罗少辉,盛海彦. 高寒干旱区观赏植物的重金属富集特征研究[J].环境污染与防治,2017,39(9):967.
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[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(9):967.
高寒干旱区观赏植物的重金属富集特征研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
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39卷
- 期数:
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2017年9期
- 页码:
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967
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2018-01-01
文章信息/Info
- 作者:
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段杰; 罗少辉; 盛海彦
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1.青海大学农牧学院，青海 西宁 810016；2.青海省雷电灾害防御中心，青海 西宁 810001
- 关键词:
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高寒干旱区; 观赏植物; 重金属; 富集
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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对适宜在青海高寒环境下生长的12种观赏植物进行了研究。结果表明：参试的12种观赏植物中，对镉和锌积累量较大的植物有红花(Carthamus)、荷兰菊(Aster novi-belgii)和3种向日葵(Helianthus annuus)。其中，多花向日葵对镉的净化率最高，为3.56%，其次是红花(3.47%)；对锌净化率最高的是红花，为0.66%，其次为多花向日葵（0.65%）。因此，红花与向日葵可作为绿化带种植首选的修复植物。
更新日期/Last Update:
2017-12-06