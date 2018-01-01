[1]周继豪,沈小东,李永青,等. 厨余垃圾-粪渣-剩余污泥共堆肥研究及其在南海岛礁的适用性分析[J].环境污染与防治,2017,39(9):987.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(9):987.
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 厨余垃圾-粪渣-剩余污泥共堆肥研究及其在南海岛礁的适用性分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年9期
页码:
987
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-01-01

文章信息/Info

作者:
 周继豪沈小东李永青张平彭伟张帅赵志伟
 1.后勤工程学院国防建筑规划与环境工程系,重庆 401311；2.海军工程设计研究局,北京 100070
关键词:
 厨余垃圾粪渣剩余污泥共堆肥岛礁适用性
文献标志码:
A
摘要:
 针对中国南海离岸岛礁固体废弃物日益增多的问题，研究了以锯末和玉米秸秆作为调理剂，厨余垃圾、粪渣和剩余污泥进行好氧共堆肥的可行性，并分析了其在南海岛礁的适用性。结果表明，厨余垃圾-粪渣-剩余污泥共堆肥工程中的温度、含水率、pH、氮素转化和损失以及生物毒性的变化基本都符合堆肥要求，特别是厨余垃圾、粪渣、剩余污泥、锯末和玉米秸秆添加量分别为2.000、2.000、2.000、1.500、1.500 kg或者3.000、3.000、3.000、1.125、1.125 kg时。考虑到南海岛礁缺乏调理剂，后者更适合南海岛礁。

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更新日期/Last Update: 2017-12-06