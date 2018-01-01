针对中国南海离岸岛礁固体废弃物日益增多的问题，研究了以锯末和玉米秸秆作为调理剂，厨余垃圾、粪渣和剩余污泥进行好氧共堆肥的可行性，并分析了其在南海岛礁的适用性。结果表明，厨余垃圾-粪渣-剩余污泥共堆肥工程中的温度、含水率、pH、氮素转化和损失以及生物毒性的变化基本都符合堆肥要求，特别是厨余垃圾、粪渣、剩余污泥、锯末和玉米秸秆添加量分别为2.000、2.000、2.000、1.500、1.500 kg或者3.000、3.000、3.000、1.125、1.125 kg时。考虑到南海岛礁缺乏调理剂，后者更适合南海岛礁。