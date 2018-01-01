采集了武汉市工业区和植物园2011年10月―2012年7月不同季节的PM 2.5 样品，测定其化学组成并解析来源。结果表明，工业区和植物园PM 2.5 年均质量浓度分别为179.7、92.8 μg/m3，其中SO2- 4 、NO- 3 和NH+ 4 是最主要的水溶性离子。通过气团的后向轨迹模型分析，本地源与远距离区域传输共同影响武汉市空气质量。采用正定矩阵因子分析（PMF)模型对PM 2.5 来源进行了解析，工业区PM 2.5 来源为二次气溶胶、生物质燃烧、扬尘、冶金、燃煤和残油燃烧，春、夏、秋、冬4季贡献率最高的因子分别为生物质燃烧（45.1%）、残油燃烧（23.1%）、扬尘（56.1%）和二次气溶胶（53.4%）；植物园PM 2.5 来源为二次气溶胶、机动车排放、扬尘、冶金、燃煤和残油燃烧，春、秋两季机动车排放贡献率最高，分别为42.7%、41.3%；夏季和冬季分别为扬尘和二次气溶胶贡献最高，贡献率分别为27.3%、57.4%。