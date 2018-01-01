[1]胡燕,周家斌,熊鹰,等. 武汉市典型地区PM2.5化学组成及来源解析[J].环境污染与防治,2017,39(9):992.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(9):992.
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 武汉市典型地区PM2.5化学组成及来源解析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年9期
页码:
992
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-01-01

文章信息/Info

作者:
 胡燕周家斌熊鹰邵轩李宽袁畅
 武汉理工大学资源与环境工程学院，湖北 武汉 430070
关键词:
 武汉市PM2.5来源解析后向轨迹模型正定矩阵因子分析
文献标志码:
A
摘要:
 采集了武汉市工业区和植物园2011年10月―2012年7月不同季节的PM2.5样品，测定其化学组成并解析来源。结果表明，工业区和植物园PM2.5年均质量浓度分别为179.7、92.8 μg/m3，其中SO2-4、NO-3和NH+4是最主要的水溶性离子。通过气团的后向轨迹模型分析，本地源与远距离区域传输共同影响武汉市空气质量。采用正定矩阵因子分析（PMF)模型对PM2.5来源进行了解析，工业区PM2.5来源为二次气溶胶、生物质燃烧、扬尘、冶金、燃煤和残油燃烧，春、夏、秋、冬4季贡献率最高的因子分别为生物质燃烧（45.1%）、残油燃烧（23.1%）、扬尘（56.1%）和二次气溶胶（53.4%）；植物园PM2.5来源为二次气溶胶、机动车排放、扬尘、冶金、燃煤和残油燃烧，春、秋两季机动车排放贡献率最高，分别为42.7%、41.3%；夏季和冬季分别为扬尘和二次气溶胶贡献最高，贡献率分别为27.3%、57.4%。

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更新日期/Last Update: 2017-12-07