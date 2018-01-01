脂肽可以强化污泥厌氧发酵生产短链挥发性脂肪酸(SCFA)，但污泥本身固有C/N过低限制了SCFA的产生量。向污泥厌氧发酵体系中添加草本植物以提高发酵基质的C/N，结果表明草本植物的添加有助于强化污泥厌氧发酵的水解和酸化过程，发酵基质最佳C/N为20∶1（质量比），此时厌氧发酵体系溶解性化学需氧量(SCOD)最大值为6 564 mg/L，SCFA的最大积累量为423 mg/g（以单位干质量挥发性悬浮颗粒物中的COD质量计，下同），显著高于污泥单独厌氧发酵体系（SCOD最大值为1 352 mg/L，SCFA的最大积累量为248 mg/g）。机制分析表明，适宜的C/N可以为厌氧微生物提供良好的生长环境进而促进蛋白质和多糖的溶出，强化酸化过程中关键酶的活性，但对甲烷累积产量却没有明显影响，因此有助于SCFA的积累。