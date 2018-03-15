[1]李茹枫,冯成洪,张静,等. 海南省工业企业废水处理排放特征研究[J].环境污染与防治,2017,39(12):1294.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(12):1294.
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 海南省工业企业废水处理排放特征研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年12期
页码:
1294
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-03-15

文章信息/Info

作者:
 李茹枫冯成洪张静郭晓宇尹肃胡超
 1.北京师范大学环境学院，水环境模拟国家重点实验室，北京 100875；2.海南省环境科学研究院，海南 海口 570206
关键词:
 工业废水处理监测排放存在问题建议
文献标志码:
A
摘要:
 采用环境统计数据分析与主要典型企业实地调研相结合的研究方式，探讨海南省工业企业废水处理站废水产生、处理、监测及排放现状，并提出针对性的对策建议。结果显示，海南省工业废水排放主要集中在少数大型企业，中小型企业工业废水排放量仅占2.5%。工业废水处理工艺呈现多样化的特点，其中混凝沉淀和厌氧/好氧(A/O)工艺使用率均超过30.0%。所有企业均对常规水质指标进行监测，少数企业监测多类污染物。企业工业废水排放去向类别有5种，41.4%的企业排向市政管网。整体上，实地调研的31家企业出水水质均满足《污水综合排放标准》（GB 8978―1996）的要求，但部分企业废水处理站存在污泥浓度较低，环保设施维护人员专业知识匮乏等问题。

相似文献/References:

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更新日期/Last Update: 2017-12-21