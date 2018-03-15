采用环境统计数据分析与主要典型企业实地调研相结合的研究方式，探讨海南省工业企业废水处理站废水产生、处理、监测及排放现状，并提出针对性的对策建议。结果显示，海南省工业废水排放主要集中在少数大型企业，中小型企业工业废水排放量仅占2.5%。工业废水处理工艺呈现多样化的特点，其中混凝沉淀和厌氧/好氧(A/O)工艺使用率均超过30.0%。所有企业均对常规水质指标进行监测，少数企业监测多类污染物。企业工业废水排放去向类别有5种，41.4%的企业排向市政管网。整体上，实地调研的31家企业出水水质均满足《污水综合排放标准》（GB 8978―1996）的要求，但部分企业废水处理站存在污泥浓度较低，环保设施维护人员专业知识匮乏等问题。