为全面了解五台山地区土壤重金属的污染状况，利用电感耦合等离子体质谱法对五台山台顶和北部山区3条河流的49个土壤样品进行测试，运用地积累指数和潜在生态危害指数开展污染评估和生态风险评价，并通过相关性分析方法探究污染来源。结果表明：（1）台顶土壤重金属富集相对较少，山区富集较明显；山区农田重金属含量高于河漫滩。重金属高值区主要出现在中部羊眼河流域。（2）地积累指数表明，台顶重金属污染整体轻微，山区重金属污染受矿产开采活动影响明显。Hg在台顶和山区污染均较严重。（3）生态风险评价表明，台顶和山区均受到土壤重金属的威胁。Hg是主要生态风险贡献因子。（4）相关性分析表明，5种重金属元素的来源除Cr是自然界产物外，其余4种均与矿产资源的开发利用有关，其中Hg受金矿开采影响明显。