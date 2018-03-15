[1]王丹丹,郑庆荣,侯艳军,等. 五台山土壤重金属污染及潜在生态风险评价[J].环境污染与防治,2017,39(12):1327.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(12):1327.
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 五台山土壤重金属污染及潜在生态风险评价()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年12期
页码:
1327
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-03-15

文章信息/Info

作者:
 王丹丹郑庆荣侯艳军勾朝阳张永清
 1.山西师范大学地理科学学院，山西 临汾 041000；2.忻州师范学院地理系，山西 忻州 034000
关键词:
 重金属污染潜在生态风险五台山
文献标志码:
A
摘要:
 为全面了解五台山地区土壤重金属的污染状况，利用电感耦合等离子体质谱法对五台山台顶和北部山区3条河流的49个土壤样品进行测试，运用地积累指数和潜在生态危害指数开展污染评估和生态风险评价，并通过相关性分析方法探究污染来源。结果表明：（1）台顶土壤重金属富集相对较少，山区富集较明显；山区农田重金属含量高于河漫滩。重金属高值区主要出现在中部羊眼河流域。（2）地积累指数表明，台顶重金属污染整体轻微，山区重金属污染受矿产开采活动影响明显。Hg在台顶和山区污染均较严重。（3）生态风险评价表明，台顶和山区均受到土壤重金属的威胁。Hg是主要生态风险贡献因子。（4）相关性分析表明，5种重金属元素的来源除Cr是自然界产物外，其余4种均与矿产资源的开发利用有关，其中Hg受金矿开采影响明显。

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更新日期/Last Update: 2017-12-21