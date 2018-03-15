[1]Íõ¾ý,Asif Hussain,ÀîµÇÐÂ,µÈ. Ò×»ØÊÕCo3O4/Ñõ»¯Ê¯Ä«Ï©/Ñõ»¯ÏËÎ¬ËØµÄÖÆ±¸¼°Æä¶ÔÈ¾ÁÏ½µ½âµÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(12):1337.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(12):1337.
µã»÷¸´ÖÆ

 Ò×»ØÊÕCo3O4/Ñõ»¯Ê¯Ä«Ï©/Ñõ»¯ÏËÎ¬ËØµÄÖÆ±¸¼°Æä¶ÔÈ¾ÁÏ½µ½âµÄÑÐ¾¿()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
39¾í
ÆÚÊý:
2017Äê12ÆÚ
Ò³Âë:
1337
À¸Ä¿:
ÑÐ¾¿±¨¸æ
³ö°æÈÕÆÚ:
2018-03-15

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 Íõ¾ýAsif HussainÀîµÇÐÂÀî½à±ùÀîÒ»Ãù
 ¶«»ª´óÑ§»·¾³¿ÆÑ§Óë¹¤³ÌÑ§Ôº£¬ÉÏº£ 201620
¹Ø¼ü´Ê:
Co3O4/Ñõ»¯Ê¯Ä«Ï©Ñõ»¯ÏËÎ¬ËØÒ×»ØÊÕµ¥¹ýÁòËáÇâ¼ØËáÐÔ³È¢ò
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 Õë¶ÔCoª­3Oª­4/Ñõ»¯Ê¯Ä«Ï©£¨GO£©ÄÉÃ×¸´ºÏ´ß»¯¼ÁÁ£¾¶Ð¡¡¢²»Ò×»ØÊÕµÄÎÊÌâ£¬Í¨¹ýÈÜÒº¹²»ì·¨½«Coª­3Oª­4/GOÓëÑõ»¯ÏËÎ¬ËØ(TOCNs)¸´ºÏ£¬ÖÆ±¸³öÁ£¾¶Ô¼Îª5 mmµÄÐÂÐÍ¸´ºÏ´ß»¯¼ÁCo3O4/GO/TOCNs¡£²ÉÓÃXÉäÏßÑÜÉäÒÇ£¨XRD£©¡¢¸µÁ¢Ò¶±ä»»ºìÍâ¹âÆ×ÒÇ£¨FT-IR£©¡¢É¨Ãèµç×ÓÏÔÎ¢¾µ£¨SEM£©µÈ¶ÔÆä½øÐÐ±íÕ÷£¬²¢´ß»¯µ¥¹ýÁòËáÇâ¼Ø£¨PMS£©½µ½âËáÐÔ³È¢ò¡£ÊµÑé½á¹û±íÃ÷£ºCo3O4//GO/TOCNsµÄ´ß»¯ÐÔÄÜÓëCo3O4//GOÒ»ÖÂÇÒ¿É×Ô³Áµí»ØÊÕ£¬ÎÈ¶¨ÐÔÁ¼ºÃ£¬Ñ­»·Ê¹ÓÃ¹ý³ÌÖÐCoÈÜ³öÖÊÁ¿Å¨¶È¾ù±£³ÖÔÚ0.1 mg/LÒÔÏÂ£»µ±ËáÐÔ³È¢ò³õÊ¼Ä¦¶ûÅ¨¶ÈÎª0.2 mmol/L£¬PMSÍ¶¼ÓÁ¿Îª2.00 mmol/L£¬Co3O4/GO/TOCNsÍ¶¼ÓÁ¿Îª0.50 g/L£¬ÎÂ¶ÈÎª25 ¡æ£¬pH=7Ê±£¬ËáÐÔ³È¢ò¿ÉÔÚ6 minÄÚÍêÈ«½µ½â¡£
¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2017-12-21