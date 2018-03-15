[1]李洋,唐伟,丁峰,等. 一种计算大气中二次硫酸盐和硝酸盐转化系数方法的探究[J].环境污染与防治,2017,39(12):1348.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(12):1348.
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 一种计算大气中二次硫酸盐和硝酸盐转化系数方法的探究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年12期
页码:
1348
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-03-15

文章信息/Info

作者:
 李洋唐伟丁峰何友江朱小燕孟凡
 1.中国环境科学研究院，北京 100012；2.环境保护部环境工程评估中心，北京 100012
关键词:
 硫酸盐硝酸盐SO2NO2转化系数
文献标志码:
A
摘要:
 通过CAMx模型对中国2016年・OH浓度的模拟，并基于一级化学反应速率公式推导出大气中SO2转化为二次硫酸盐和NO2转化为二次硝酸盐的转化系数的计算公式，对各地区不同季节的SO2和NO2转化系数进行了计算。结果表明，就转化系数的年均值而言，西藏最高，SO2和NO2的转化系数分别为0.035 5和0.346 1，黑龙江最低，分别为0.011 9和0.126 9。此外，各地区SO2和NO2转化系数的季节变化幅度北方地区高于南方地区，其中山东变化幅度最大，分别为0.037 5、0.356 9；海南变化幅度最小，分别为0.004 0、0.039 8，这种季节性差异可能是由于温度和相对湿度的差异性所导致。

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更新日期/Last Update: 2017-12-21