通过CAMx模型对中国2016年・OH浓度的模拟，并基于一级化学反应速率公式推导出大气中SO 2 转化为二次硫酸盐和NO 2 转化为二次硝酸盐的转化系数的计算公式，对各地区不同季节的SO 2 和NO 2 转化系数进行了计算。结果表明，就转化系数的年均值而言，西藏最高，SO 2 和NO 2 的转化系数分别为0.035 5和0.346 1，黑龙江最低，分别为0.011 9和0.126 9。此外，各地区SO 2 和NO 2 转化系数的季节变化幅度北方地区高于南方地区，其中山东变化幅度最大，分别为0.037 5、0.356 9；海南变化幅度最小，分别为0.004 0、0.039 8，这种季节性差异可能是由于温度和相对湿度的差异性所导致。