ÏàËÆÎÄÏ×/References:
[1]Íõ¡¡·¼¡¡ÕÔÓñÇå¡¡Ëïºì½ÜµÈ.ºÃÑõ¿ÅÁ£ÎÛÄàÓÃÓÚÄ¤ÎÛÈ¾µÄ¿ØÖÆ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(9):703.
[2]Ô¬ÀöÃ·¡¡ÕÅ´«Òå¡¡ÕÅÑãÇïµÈ.Ë®Á¦Í£ÁôÊ±¼ä¶ÔÄ¤ÉúÎï·´Ó¦Æ÷¸´ºÏ¹¤ÒÕÎÛË®´¦ÀíÌØÐÔµÄÓ°Ïì[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(5):363.
[3]ÍõÓÀ¸Õ¡¡Ö£·²¶«¡¡°²Í¬ÑÞµÈ.ÔÙÉúË®ÖÐNO3--N¡¢NO--N¡¢NH4+-NÔÚ·ÛÍÁ½éÖÊÖÐÇ¨ÒÆ×ª»¯µÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(1):43.
[4]ºÎÀÚ¡¡ÎâÖ¾³¬¡¡ÍõÖ¾Î°µÈ.Ä¤ÉúÎï·´Ó¦Æ÷´¦Àí²ÍÒû·ÏË®ÖÐË®»ØÓÃ¹¤³ÌÊµÀýÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(5):68.
[5]Íõ»Ô,½¹É¯É¯,¸ðäÞ,µÈ. ³àÄà²ô¼Ó¹è»ÒÓÃÓÚµÀÂ·»ù²ã²ÄÁÏµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(3):8.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(12):8.
[6]°×Ïþ»Û ³ÂÓ¢Ðñ.Ò»ÌåÊ½Ä¤ÉúÎï·´Ó¦Æ÷´¦ÀíÒ½Ò©»¯¹¤·ÏË®µÄÊÔÑé[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2000,(6):19.
[7]ÎÂ¶«»Ô ³ÂÂÀ¾ü.Ä¤ÉúÎï·´Ó¦Æ÷ÖÐÄ¤·ÖÀëµ¥ÔªÔËÐÐ²ÎÊýÓÅ»¯ÊÔÑé[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2002,(5):285.
[8]Ñî×ÚÕþ ËïÓÀ¾ü ÅÓ½ðîÈ.ÆÕÍ¨»îÐÔÎÛÄàÄ¤ÉúÎï·´Ó¦Æ÷´¦ÀíÏ´³µ·ÏË®µÄÓ¦ÓÃÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2003,(2):104.
[9]ÕÅÓÀ±¦,½ªÅå»ª,¼½ÊÀ·æ,µÈ.Í¶¼ÓÇâÑõ»¯Ìú¶ÔSMBRÖÐÄ¤ÎÛÈ¾µÄ·ÀÖÎ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2004,(6):444.
[10]ÀîÒ«ÖÐ ºØÑÓÁä ÁõÓÀºì ÑîÊ÷³É.ÎÛË®´¦ÀíÖÐÄ¤ÉúÎï·´Ó¦Æ÷µÄÍÑµªÍ¾¾¶[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2005,(2):127.
[11]·ëÈº,±«½¨¹ú,Ð»ÐÛ,µÈ. ÄÉÃ×¶þÑõ»¯ï¯¸ÄÐÔÄ¤ÉúÎï·´Ó¦Æ÷´¦ÀíÉú»îÎÛË®µÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(10):67.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(12):67.