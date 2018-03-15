化石燃料燃烧带来的环境污染问题日益严重，加强对烟气中污染物的排放治理尤为重要。目前中国要求燃煤机组全面实施超低排放改造。从技术角度和现场试验经验出发，研究了烟尘、SO 2 和NO x 的超低排放控制技术，并对各种技术方法进行了分析和对比。根据各污染物控制技术的特性，提出并研究了目前较为成熟的超低排放改造主流技术路线，并对各种技术路线的实际运行效果进行了试验和监测。各技术路线均可以较好地满足超低排放的技术要求。考察并分析了河南省进行超低排放改造后的燃煤电厂所存在的一些问题，提出了解决性和建设性的意见，为将要进行超低排放改造的燃煤电厂提供了技术指导。