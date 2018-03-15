[1]韩小铮,孙少晨. 涉危险废物环境行政处罚案例研究及建议[J].环境污染与防治,2017,39(12):1399.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(12):1399.
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 涉危险废物环境行政处罚案例研究及建议()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
39卷
期数:
2017年12期
页码:
1399
栏目:
环境管理
出版日期:
2018-03-15

文章信息/Info

作者:
 韩小铮孙少晨
 河北环境工程学院环境科学系，河北 秦皇岛 066100
关键词:
 危险废物环境行政处罚案例
文献标志码:
A
摘要:
 通过分析748件涉及危险废物的环境行政处罚案例，研究了中国与危险废物相关的违反环境行政处罚案例的特征，为涉及危险废物的行业自律及政府监管提供参考。结果表明，经济发达地区的案例数量远多于欠发达地区，涉及最多的危险废物种类为HW49其他废物，从危险废物的产生到利用和处置全过程都有相关案例发生，化学原料和化学制品制造业是案例高发行业，当前多以0~2万元的小额罚款为主。在案例特征分析的基础上，提出了相关建议。

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更新日期/Last Update: 2017-12-21