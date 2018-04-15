[1]刘建伟,高柳堂. 生物滤池高径比对其去除恶臭物质和微生物气溶胶特性的影响[J].环境污染与防治,2018,40(1):15.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(1):15.
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 生物滤池高径比对其去除恶臭物质和微生物气溶胶特性的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年1期
页码:
15
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-04-15

文章信息/Info

作者:
 刘建伟高柳堂
 1.北京建筑大学北京市可持续城市排水系统构建与风险控制工程技术研究中心，北京 100044；2.北京建筑大学北京应对气候变化研究和人才培养基地，北京 100044
关键词:
 生物滤池污水处理恶臭物质微生物气溶胶高径比
文献标志码:
A
摘要:
 为研究生物滤池不同高径比对恶臭物质（H2S、NH3）和微生物气溶胶(细菌和真菌)的去除率影响，设计了不同高径比（1∶1、2∶1、4∶1、6∶1和8∶1）的生物滤池，研究其处理效果。结果表明：（1）H2S和NH3的去除率均随生物滤池高径比的增大而升高，高径比为8∶1时不同气体停留时间下的H2S和NH3去除率均最高。（2）细菌和真菌的去除率也均随高径比的增大而升高，也是高径比为8∶1时不同气体停留时间下的细菌和真菌去除率均最高。（3）生物滤池高径比较小时，细菌和真菌的粒径相对较小；而生物滤池高径比较大时，细菌和真菌的粒径相对较大。由此可见，增大生物滤池高径比可以有效提高恶臭物质和微生物气溶胶的去除率，减少小粒径的微生物气溶胶排放，最佳高径比为8∶1。

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更新日期/Last Update: 2018-03-15