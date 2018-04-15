为研究生物滤池不同高径比对恶臭物质（H 2 S、NH 3 ）和微生物气溶胶(细菌和真菌)的去除率影响，设计了不同高径比（1∶1、2∶1、4∶1、6∶1和8∶1）的生物滤池，研究其处理效果。结果表明：（1）H 2 S和NH 3 的去除率均随生物滤池高径比的增大而升高，高径比为8∶1时不同气体停留时间下的H 2 S和NH 3 去除率均最高。（2）细菌和真菌的去除率也均随高径比的增大而升高，也是高径比为8∶1时不同气体停留时间下的细菌和真菌去除率均最高。（3）生物滤池高径比较小时，细菌和真菌的粒径相对较小；而生物滤池高径比较大时，细菌和真菌的粒径相对较大。由此可见，增大生物滤池高径比可以有效提高恶臭物质和微生物气溶胶的去除率，减少小粒径的微生物气溶胶排放，最佳高径比为8∶1。