[1]宋玲玲,李宗杰,陈福昌,等. 祁连山北麓降水酸碱度和电导率特点及其与气候因素的关系[J].环境污染与防治,2018,40(1):48.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(1):48.
点击复制

 祁连山北麓降水酸碱度和电导率特点及其与气候因素的关系()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年1期
页码:
48
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-04-15

文章信息/Info

作者:
 宋玲玲李宗杰陈福昌田青
 1.甘肃农业大学林学院，甘肃 兰州 730070；2.金昌市第一中学，甘肃 金昌 737100
关键词:
 pH电导率气候因素沙尘事件祁连山北麓
文献标志码:
A
摘要:
 为了解祁连山北麓降水酸碱度和电导率（EC）特征及其与气候因素的关系，对祁连山北麓永昌县2013年4月至2014年7月的降水样品的pH和EC进行了分析，并选取研究区典型的沙尘事件来分析探讨pH和EC在沙尘事件发生前后的变化情况。结果表明：祁连山北麓降水的pH为6.84~8.34，平均值为7.47，EC平均值为207.59 μS/cm；研究区四季降水的EC表现为秋季＞冬季＞夏季＞春季，pH表现为秋季＞夏季＞春季＞冬季；pH与风速呈显著的正相关关系，EC与降水量和气温均呈显著的负相关关系；在沙尘事件发生前，pH会出现升高趋势，而EC表现出降低趋势。

相似文献/References:

[1]陶大钧 张信华.酸性降雨的物理和化学性质研究[J].环境污染与防治,1989,(1):26.
[2]吴成强　任国芬　王宏宇等.高氨垃圾渗滤液的吹脱条件控制研究[J].环境污染与防治,2006,(8):592.
[3]刘永红　叶发兵　岳霞丽等.pH及Zn2+对土壤和铁、铝氧化物吸附苄嘧磺隆的影响[J].环境污染与防治,2006,(9):649.
[4]席北斗　徐红灯　翟丽华等.pH对沟渠沉积物截留农田排水沟渠中氮、磷的影响研究[J].环境污染与防治,2007,(7):490.
[5]刘　杰　黄　辉　赵　浩等.浮萍生长及其除磷效率的影响因素的研究[J].环境污染与防治,2007,(7):521.
[6]李凌云　周　利　彭永臻等.脉冲式SBR法深度脱氮及在线控制的中试实验研究[J].环境污染与防治,2007,(9):685.
[7]李志霞　王　磊　王　韬等.自制微电极分析pH对硝化反应的影响研究[J].环境污染与防治,2008,(4):56.
[8]张彦浩　谢康　钟佛华等.pH对氢自养型反硝化菌反硝化性能的影响[J].环境污染与防治,2010,(4):40.
[9]张丽彬　李超　丁丽丽等.温度、pH对微生物燃料电池产电的影响研究[J].环境污染与防治,2010,(4):62.
[10]刘璇,梁秀娟,肖霄,等.pH对吉林西部湖泊底泥中不同形态氟迁移转化影响的实验研究[J].环境污染与防治,2011,(6):19.
[11]孙韧,张文具,董海燕#,等. 2001―2012年天津市大气降水特征及化学成分分析[J].环境污染与防治,2014,(8):53.
　[J].Environmental Pollution & Control,2014,(1):53.
[12]孙南南,谢实涛,李凯,等.RuO2-IrO2-SnO2/Ti阳极电催化氧化苯酚的研究[J].环境污染与防治,2015,(2):38.
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(1):38.
[13]刘世科,刘锐龙#,辛佳,等. pH和温度对2,2’,4,4’-四溴联苯醚在土壤中吸附和解吸行为的影响研究[J].环境污染与防治,2015,(2):74.
　[J].Environmental Pollution & Control,2015,(1):74.
[14]遇光禄,喻立军,唐颖栋.pH对高浓度氨氮短程硝化抑制动力学的影响[J].环境污染与防治,2013,(6):65.
　[J].Environmental Pollution & Control,2013,(1):65.
[15]陈坚,蔡思鑫,李川竹,等. 硫化物沉淀系统Cu2+诱导结晶过程研究[J].环境污染与防治,2016,38(6):92.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(1):92.
[16]李玲玲,刘晓萍,杨兆雪. 低C/N比污水反硝化过程中亚硝态氮累积特性研究[J].环境污染与防治,2016,38(12):72.
　[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(1):72.
[17]李晓月,王华伟,孙英杰,等. pH对δ-MnO2和水铁矿吸附As(Ⅴ)的影响[J].环境污染与防治,2017,39(2):175.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(1):175.
[18]应博. 炭基纳米铁粉对土壤中2,4-二氯苯氧乙酸去除的研究[J].环境污染与防治,2017,39(2):202.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(1):202.
[19]黄健,于孝坤,张华,等. pH对污水生物处理中COD荧光法快速表征的影响[J].环境污染与防治,2017,39(12):1285.
　[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(1):1285.

更新日期/Last Update: 2018-03-15