[1]卢洪波,高继宽. 基于正交试验法的选择性催化还原脱硝系统结构优化[J].环境污染与防治,2018,40(1):54.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(1):54.
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 基于正交试验法的选择性催化还原脱硝系统结构优化()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年1期
页码:
54
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-04-15

文章信息/Info

作者:
 卢洪波高继宽
 东北电力大学能源与动力工程学院，吉林 吉林 132012
关键词:
 正交试验多孔介质优化Fluent
文献标志码:
A
摘要:
 以实际电厂选择性催化还原（SCR）脱硝系统为基础，构建三维模型，对其内部结构进行优化，对影响脱硝效率的3种因素（前置、后置导流板数以及喷氨管位置）设计正交试验，共设计出9组试验，利用数值模拟对试验结果进行分析。结果表明，增加前置导流板数有利于提高脱硝效率，喷氨管位置对脱硝系统影响最大，喷氨管位置越低越有利，据此能得出较理想的SCR脱硝系统结构。

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更新日期/Last Update: 2018-03-15