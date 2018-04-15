[1]方月梅,张晓玲,刘娟,等. 铜绿山矿区菜地土壤重金属污染特征[J].环境污染与防治,2018,40(1):69.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(1):69.
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 铜绿山矿区菜地土壤重金属污染特征()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年1期
页码:
69
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-04-15

文章信息/Info

作者:
 方月梅张晓玲刘娟何明礼
 1.湖北理工学院环境科学与工程学院，湖北 黄石 435003；2.矿区环境污染控制与修复湖北省重点实验室，湖北 黄石 435003
关键词:
土壤-蔬菜体系重金属富集系数
文献标志码:
A
摘要:
 以铜绿山矿区菜地为研究对象，测定了土壤和蔬菜中Cu、Zn、Pb、Cd 4种重金属的含量，分析了土壤-蔬菜体系重金属的污染特征和蔬菜对重金属的富集能力。结果表明：矿区菜地土壤中重金属Cu、Zn、Pb、Cd的污染因子分别为10.63、1.12、1.10、0.06，表明Cu污染非常严重，Zn、Pb属轻度污染，Cd无污染；参考《食品中污染物限量》（GB 2762―2017）、《食品中铜限量卫生标准》（GB 15199―94）以及《食品中锌限量卫生标准》（GB 13106―91），蔬菜中Cu、Zn污染较严重且具有普遍性；蔬菜中Cd含量虽均未超出食品安全限值，但明显高于蔬菜根部土壤中的Cd含量；叶菜类、根茎类蔬菜中Pb均未超标，瓜果类蔬菜中Pb超标；蔬菜可食部位对重金属的富集能力为Cd＞Zn＞Cu＞Pb；蔬菜中重金属含量与土壤重金属含量总体表现出较弱的相关性，表明蔬菜中重金属的积累不完全决定于土壤重金属的含量，还与土壤中重金属的生物有效性、环境行为及其他环境因素有关。

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更新日期/Last Update: 2018-03-15