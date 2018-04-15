挥发性有机物（VOCs）是目前大气区域复合污染的重要前提物之一。近年来发展的等离子体协同催化降解技术可将等离子体能在常温常压下进行反应和催化剂具有高选择性的优点结合起来，在VOCs降解上具有明显的优势。在这一体系中，催化剂可显著提高VOCs降解效率，但不同的催化剂所起的作用以及机理存在差异。因此，从催化剂对降解VOCs效应的影响，催化剂类型、位置对VOCs降解效果及机理的影响进行了综述，以期为等离子体协同催化降解VOCs技术的研究与发展提供依据。