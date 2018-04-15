[1]鲁美娟,汪怀建,黄荣,等. 催化剂对等离子体协同催化降解挥发性有机物影响的研究进展[J].环境污染与防治,2018,40(1):88.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(1):88.
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 催化剂对等离子体协同催化降解挥发性有机物影响的研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年1期
页码:
88
栏目:
综述
出版日期:
2018-04-15

文章信息/Info

作者:
 鲁美娟汪怀建黄荣刘倩叶代启
 1.江西农业大学国土资源与环境学院，江西 南昌 330045；2.华南理工大学环境与能源学院,广东 广州 510006；3.华南农业大学资源环境学院，广东 广州 510642；4.江西农业大学理学院，江西 南昌 330045
关键词:
 催化剂挥发性有机物等离子体催化降解
文献标志码:
A
摘要:
 挥发性有机物（VOCs）是目前大气区域复合污染的重要前提物之一。近年来发展的等离子体协同催化降解技术可将等离子体能在常温常压下进行反应和催化剂具有高选择性的优点结合起来，在VOCs降解上具有明显的优势。在这一体系中，催化剂可显著提高VOCs降解效率，但不同的催化剂所起的作用以及机理存在差异。因此，从催化剂对降解VOCs效应的影响，催化剂类型、位置对VOCs降解效果及机理的影响进行了综述，以期为等离子体协同催化降解VOCs技术的研究与发展提供依据。

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更新日期/Last Update: 2018-03-15