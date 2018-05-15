[1]杨佐毅,崔佳豪,李平凡,等. 一株铜绿假单胞菌的筛选鉴定及其产鼠李糖脂条件的优化[J].环境污染与防治,2018,40(2):128.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(2):128.
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 一株铜绿假单胞菌的筛选鉴定及其产鼠李糖脂条件的优化()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年2期
页码:
128
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-05-15

文章信息/Info

作者:
 杨佐毅崔佳豪李平凡王玉洁谢甫玉卓逢
 1.广东工业大学环境科学与工程学院，广东 广州 510006；2.广东轻工职业技术学院食品与生物技术学院，广东 广州 510300
关键词:
 铜绿假单胞菌鼠李糖脂表面张力正交实验
文献标志码:
A
摘要:
 从重油污染的土壤中分离出菌株GTX1~GTX4，采用溴化十六烷三甲基铵（CTAB）蓝色凝胶培养基和排油圈法对菌株进行初筛，其中菌株GTX4排油圈直径最大且稳定，通过生理生化实验和16S rDNA鉴定，GTX4为铜绿假单胞菌。将GTX4接种于甘油培养基，在33 ℃、150 r/min条件下培养96 h后，经亚甲基蓝-氯仿法和薄层层析（TLC）测定产物为鼠李糖脂，蒽酮-硫酸法测定培养液中鼠李糖脂质量浓度为0.741 g/L，培养液表面张力29.87 mN/m。通过单因素实验确定GTX4培养的最佳碳源和氮源分别为调和油、NaNO3，由正交实验得到GTX4产鼠李糖脂的优化条件为调和油45.0 g/L，NaNO3 4.0 g/L，微量元素溶液3.5 mL/L，菌液接种量0.35%（体积分数)，在33 ℃、200 r/min下摇床培养96 h，培养液中鼠李糖脂质量浓度可达2.256 g/L，液相表面张力降至27.39 mN/m。

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更新日期/Last Update: 2018-04-04