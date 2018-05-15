以壳聚糖（CTS）为原料，先用苯甲醛保护其C 2 位上的氨基生成Schiff碱壳聚糖，再将二硫代羧基通过黄原酸化反应接枝到CTS C 6 位羟基上，制备出一种新型高分子絮凝剂――黄原酸化CTS (XCTS)。采用单因素实验法考察了XCTS制备的影响因素及其制备条件，并探讨了水样中Cu2+初始浓度、pH对XCTS除铜性能的影响。结果表明，当XCTS制备条件为CS 2 用量2.0 mL、NaOH浓度5.0%(质量分数)、预反应温度30 ℃、预反应时间30 min、主反应温度60 ℃、主反应时间240 min时，制得的XCTS除铜性能最好，Cu2+的最高去除率可达97.7%。XCTS最佳投药量随着水样中Cu2+初始质量浓度的增加而增加；Cu2+的去除率随着水样pH（pH不为7.0时）升高而先增大后减小，水样pH为6.0时，Cu2+去除效果最佳。