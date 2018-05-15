[1]王馨,王刚,杨凯,等. 新型高分子絮凝剂黄原酸化壳聚糖的制备及除铜性能[J].环境污染与防治,2018,40(2):133.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(2):133.
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 新型高分子絮凝剂黄原酸化壳聚糖的制备及除铜性能()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年2期
页码:
133
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-05-15

文章信息/Info

作者:
 王馨王刚杨凯陈学民
 兰州交通大学环境与市政工程学院，甘肃 兰州 730070
关键词:
 高分子絮凝剂黄原酸化壳聚糖含铜废水
文献标志码:
A
摘要:
 以壳聚糖（CTS）为原料，先用苯甲醛保护其C2位上的氨基生成Schiff碱壳聚糖，再将二硫代羧基通过黄原酸化反应接枝到CTS C6位羟基上，制备出一种新型高分子絮凝剂――黄原酸化CTS (XCTS)。采用单因素实验法考察了XCTS制备的影响因素及其制备条件，并探讨了水样中Cu2+初始浓度、pH对XCTS除铜性能的影响。结果表明，当XCTS制备条件为CS2用量2.0 mL、NaOH浓度5.0%(质量分数)、预反应温度30 ℃、预反应时间30 min、主反应温度60 ℃、主反应时间240 min时，制得的XCTS除铜性能最好，Cu2+的最高去除率可达97.7%。XCTS最佳投药量随着水样中Cu2+初始质量浓度的增加而增加；Cu2+的去除率随着水样pH（pH不为7.0时）升高而先增大后减小，水样pH为6.0时，Cu2+去除效果最佳。

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更新日期/Last Update: 2018-04-04