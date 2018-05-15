[1]郭颖,孙艳,苏伟,等. 负载铁铈氧化物的HNO3改性介孔炭低温选择性催化还原脱硝性能研究[J].环境污染与防治,2018,40(2):165.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(2):165.
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 负载铁铈氧化物的HNO3改性介孔炭低温选择性催化还原脱硝性能研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年2期
页码:
165
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-05-15

文章信息/Info

作者:
 郭颖孙艳苏伟裴启萌银鸿雁周小琪
 1.北京中医药大学东方学院中药学院，河北 廊坊 065000；2.天津大学理学院，天津 030037；3.天津大学化工学院，天津 030037
关键词:
 低温选择性催化还原改性介孔炭铁铈氧化物负载气体流量稳定性抗硫性
文献标志码:
A
摘要:
 以铁铈硝酸盐为原料，采用等体积浸渍法制备出一系列负载铁铈氧化物的HNO3改性介孔炭（Fe-Ce/MC-HNO3）用于低温NH3选择性催化还原（SCR）脱硝。结果表明：（1）与载体HNO3改性介孔炭相比，Fe-Ce/MC-HNO3的脱硝性能更优，且负载率为20%（质量分数）的Fe-Ce/MC-HNO3（20% Fe-Ce/MC-HNO3）脱硝性能最好。（2）在170～270 ℃低温区间时，气体流量为51.0 L/h下的20% Fe-Ce/MC-HNO3脱硝率可达83%～98%。（3）200～230 ℃时，20% Fe-Ce/MC-HNO3脱硝率在60 h内仍能保持很好的稳定性。（4）当SO2为262 mg/m3时，20% Fe-Ce/MC-HNO3在230 ℃时具有良好的抗硫、脱硝性能。

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更新日期/Last Update: 2018-04-04