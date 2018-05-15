以铁铈硝酸盐为原料，采用等体积浸渍法制备出一系列负载铁铈氧化物的HNO 3 改性介孔炭（Fe-Ce/MC-HNO 3 ）用于低温NH 3 选择性催化还原（SCR）脱硝。结果表明：（1）与载体HNO 3 改性介孔炭相比，Fe-Ce/MC-HNO 3 的脱硝性能更优，且负载率为20%（质量分数）的Fe-Ce/MC-HNO 3 （20% Fe-Ce/MC-HNO 3 ）脱硝性能最好。（2）在170～270 ℃低温区间时，气体流量为51.0 L/h下的20% Fe-Ce/MC-HNO 3 脱硝率可达83%～98%。（3）200～230 ℃时，20% Fe-Ce/MC-HNO 3 脱硝率在60 h内仍能保持很好的稳定性。（4）当SO 2 为262 mg/m3时，20% Fe-Ce/MC-HNO 3 在230 ℃时具有良好的抗硫、脱硝性能。