[1]·½×£Ãô,ÑÏÃÜ,ÁÖ½Ü,µÈ. ·É»ÒÎü¸½ÑÇ¼×»ùÀ¶µÄÓ°ÏìÒòËØÑÐ¾¿¼°ÆäÎü¸½Ä£ÐÍÌ½ÌÖ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2018,40(2):210.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(2):210.
µã»÷¸´ÖÆ

 ·É»ÒÎü¸½ÑÇ¼×»ùÀ¶µÄÓ°ÏìÒòËØÑÐ¾¿¼°ÆäÎü¸½Ä£ÐÍÌ½ÌÖ()
·ÖÏíµ½£º

¡¶»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ¡·[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

¾í:
40¾í
ÆÚÊý:
2018Äê2ÆÚ
Ò³Âë:
210
À¸Ä¿:
ÑÐ¾¿±¨¸æ
³ö°æÈÕÆÚ:
2018-05-15

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

×÷Õß:
 ·½×£ÃôÑÏÃÜÁÖ½ÜÎÌÖÜ³¬ºúÑÞ¾ü
 Õã½­¹¤Òµ´óÑ§ÄÜÔ´Óë¶¯Á¦¹¤³ÌÑÐ¾¿Ëù£¬Õã½­ º¼ÖÝ 310014
¹Ø¼ü´Ê:
 ·É»ÒÎü¸½ÑÇ¼×»ùÀ¶¸ÄÐÔ
ÎÄÏ×±êÖ¾Âë:
A
ÕªÒª:
 À¬»ø·ÙÉÕ²úÉúµÄ·É»Ò´¦Àí´¦ÖÃºÍ×ÊÔ´»¯ÀûÓÃÒÑ³ÉÎª³ÇÊÐ¿É³ÖÐø·¢Õ¹µÄÐÂÌôÕ½¡£½«·É»Ò×÷ÎªÑÇ¼×»ùÀ¶·ÏË®µÄÎü¸½¼Á£¬ÑÐ¾¿Îü¸½Ê±¼ä¡¢·É»ÒÍ¶¼ÓÁ¿¡¢ÑÇ¼×»ùÀ¶³õÊ¼Å¨¶È¶ÔÎü¸½ÐÔÄÜµÄÓ°Ïì£¬Í¬Ê±Ì½ÌÖÊÇ·ñÓÐ±ØÒª¶Ô·É»Ò½øÐÐ¸ÄÐÔ¡£½á¹û±íÃ÷£¬ÎÞÐè¶Ô·É»Ò½øÐÐË®ÈÈ¸ÄÐÔ¾ÍÄÜ´ïµ½ºÜºÃµØÎü¸½ÑÇ¼×»ùÀ¶µÄÐ§¹û£¬ÆäÎü¸½»úÖÆ·ûºÏLangmuirÄ£ÐÍ£¬Îªµ¥·Ö×Ó²ãµÄ¾ùÒ»Îü¸½¡£µ¥ÒòËØÊµÑé½á¹û±íÃ÷£¬·É»ÒÎü¸½ÑÇ¼×»ùÀ¶µÄ×î¼ÑÌõ¼þÎªÑÇ¼×»ùÀ¶³õÊ¼ÖÊÁ¿Å¨¶È300 mg/L¡¢·É»ÒÍ¶¼ÓÁ¿2.0 g¡¢Îü¸½Ê±¼ä60 min£¬´ËÊ±ÑÇ¼×»ùÀ¶µÄÈ¥³ýÂÊ¿É´ï99.9%¡£

ÏàËÆÎÄÏ×/References:

[1]³ÂÍúÉú¡¡¹ù¿¡Ò»¡¡ÏòÏþ¶«µÈ.·º±Èµç×èµç³ý³¾Æ÷ÊÕ³¾ÐÔÄÜÊµÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2006,(12):899.
[2]ÍõÐÁ·¨ ÕÅ¾´ÏÍ.ÀûÓÃ·É»ÒÉú²úÁòËáÂÁ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1989,(6):20.
[3]³Â¡¡êØ¡¡Íõ¾©¸Õ¡¡ÎâÆäÊ¤.Ô¤´¦ÀíÀ¬»ø·ÙÉÕ·É»Ò×÷Îª¼î½ºÄý²ÄÁÏ»ìºÏ²ÄµÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2007,(12):896.
[4]¸ß·É¡¡ÂíÔöÒæ¡¡ÍõÇÚµÈ.ÈÈµÈÀë×ÓÌåÅçÇ¹ÔÚÀ¬»ø·ÙÉÕ·É»Ò´¦ÀíÖÐµÄÓ¦ÓÃ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(7):10.
[5]·ëÌÎ,ÑÏ½¨»ª,ÀîÏþ¶«#,µÈ.µäÐÍ·ÏÆúÎï·ÙÉÕÂ¯·É»ÒÖÐäå´ú¶þ‡fÓ¢ºÍß»à«µÄ·ÖÎöÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2011,(5):40.
[6]Íõ»Ô,½¹É¯É¯,¸ðäÞ,µÈ. ³àÄà²ô¼Ó¹è»ÒÓÃÓÚµÀÂ·»ù²ã²ÄÁÏµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(3):8.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(2):8.
[7]ÓàÊÀÇå ÎâÖÒ±ê.·É»Ò¼°Æä»ìºÏÍÑÁò¼Á½¬ÒºÍÑÁòÌØÐÔµÄÊµÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2002,(6):335.
[8]¹ÈÔÂÁá ÑÏ½¨»ª Àî ±ó ºúÒ«Ãú.GC-MS·½·¨²â¶¨À¬»ø·ÙÉÕÂ¯·É»ÒÖÐµÄ¶þ‡fÓ¢[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1999,(4):41.
[9]ÎáÀ­¶û¡¤¹þÄÇ¹þÌá,µÏÀöÅ¬¶û¡¤ËþÁ¦¸¦,ÂòÀï¿ËÔúÌá¡¤ÂòºÏÄ¾Ìá,µÈ. ÎÚÂ³Ä¾ÆëÊÐ´óÆø¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°À´Ô´½âÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(2):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[10]Âí×Ó»Ý,Áº³É»ª#,ÃÏÇì»¶,µÈ. »ùÓÚPSRÄ£ÐÍµÄ´ó¸ÛÓÍÌïÍÁµØÉúÌ¬°²È«ÆÀ¼ÛÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(2):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
[11]ÌïÖ¾Åô,Ìïº£Ñà,ÕÅ±ùÈç. ³ÇÊÐÉú»îÀ¬»ø·ÙÉÕ·É»ÒÎï»¯ÐÔÖÊ¼°ÖØ½ðÊôÎÛÈ¾ÌØÐÔ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(9):80.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(2):80.
[12]Ñî·«,ºúÓêÑà,ÓàãìÇß,µÈ. ÌúÑÎ¶ÔÎÛÄà·É»Ò¹²ÈÈ½â²úÎï½þ³öÅ¨¶ÈµÄÓ°ÏìÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2017,39(11):1213.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2017,39(2):1213.

¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 2018-04-04