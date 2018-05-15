[1]罗庆明,臧文超,侯琼,等. 英国填埋税制度研究对中国固体废物环境保护税的启示[J].环境污染与防治,2018,40(2):236.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(2):236.
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 英国填埋税制度研究对中国固体废物环境保护税的启示()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年2期
页码:
236
栏目:
出版日期:
2018-05-15

文章信息/Info

作者:
 罗庆明臧文超侯琼徐智敏温雪峰
 1.环境保护部固体废物与化学品管理技术中心，北京 100029；2.中国人民大学环境学院，北京 100872
关键词:
 固体废物填埋税环境保护税
文献标志码:
A
摘要:
 英国实施填埋税20年以来，抑制填埋处置的效果显著，废物填埋量下降了70%。对英国填埋税制度进行研究，从立法体系、征收条件及管理程序、优惠政策等几方面进行介绍。通过研究，对中国固体废物环境保护税立法提出两方面的建议：科学合理设定固体废物环境保护税的征收条件；简化固体废物环境保护税的税目设置。此外，设计了测算中国固体废物环境保护税的方法，据此开展了测算，并对固体废物环境保护税未来研究的方向和重点进行了展望。

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更新日期/Last Update: 2018-04-04