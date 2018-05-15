英国实施填埋税20年以来，抑制填埋处置的效果显著，废物填埋量下降了70%。对英国填埋税制度进行研究，从立法体系、征收条件及管理程序、优惠政策等几方面进行介绍。通过研究，对中国固体废物环境保护税立法提出两方面的建议：科学合理设定固体废物环境保护税的征收条件；简化固体废物环境保护税的税目设置。此外，设计了测算中国固体废物环境保护税的方法，据此开展了测算，并对固体废物环境保护税未来研究的方向和重点进行了展望。