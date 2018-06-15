[1]李迎新,王勇,李彤,等. 温度和物料配比对餐厨垃圾与果蔬垃圾协同厌氧产氢的影响研究[J].环境污染与防治,2018,40(3):259.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(3):259.
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 温度和物料配比对餐厨垃圾与果蔬垃圾协同厌氧产氢的影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年3期
页码:
259
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-06-15

文章信息/Info

作者:
 李迎新王勇李彤郝艳李鸣晓贾璇
 1.北京工商大学中国轻工业清洁生产和资源综合利用重点实验室，北京 100048；2.中国环境科学研究院环境基准与风险评估国家重点实验室，北京 100012
关键词:
 餐厨垃圾果蔬垃圾厌氧产氢温度物料配比
文献标志码:
A
摘要:
 采用餐厨垃圾和果蔬垃圾协同厌氧产氢工艺，通过pH、氨氮、还原糖、溶解性COD（SCOD）等指标变化规律、产氢动力学和相关性分析，研究不同温度和物料配比（餐厨垃圾与果蔬垃圾的湿质量比）对协同厌氧产氢潜力的影响。结果表明，温度和物料配比对餐厨垃圾和果蔬垃圾协同厌氧产氢均有显著影响。高温组（55 ℃）物料配比为1∶4时累积产气量和氢气体积分数最大，分别为510 mL和52.57%；中温（35 ℃）组物料配比为1∶2时累积产气量最大为200 mL，物料配比为1∶1时氢气体积分数最大为5.45%。相关性分析表明，pH与累积产气量呈显著负相关，氨氮与累积产气量呈显著正相关。高温协同厌氧产氢可有效提高微生物活性和产氢潜力，促进餐厨垃圾和果蔬垃圾的有效利用，实现有机废弃物的绿色能源化。

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更新日期/Last Update: 2018-07-02