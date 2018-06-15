采用餐厨垃圾和果蔬垃圾协同厌氧产氢工艺，通过pH、氨氮、还原糖、溶解性COD（SCOD）等指标变化规律、产氢动力学和相关性分析，研究不同温度和物料配比（餐厨垃圾与果蔬垃圾的湿质量比）对协同厌氧产氢潜力的影响。结果表明，温度和物料配比对餐厨垃圾和果蔬垃圾协同厌氧产氢均有显著影响。高温组（55 ℃）物料配比为1∶4时累积产气量和氢气体积分数最大，分别为510 mL和52.57%；中温（35 ℃）组物料配比为1∶2时累积产气量最大为200 mL，物料配比为1∶1时氢气体积分数最大为5.45%。相关性分析表明，pH与累积产气量呈显著负相关，氨氮与累积产气量呈显著正相关。高温协同厌氧产氢可有效提高微生物活性和产氢潜力，促进餐厨垃圾和果蔬垃圾的有效利用，实现有机废弃物的绿色能源化。