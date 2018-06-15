污水处理厂尾水中残留有色可溶性有机物（CDOM）直接排放会对环境产生一定影响。使用O 3 /H 2 O 2 工艺深度处理尾水，基于三维荧光光谱，考察反应时间、初始pH、O 3 流量、H 2 O 2 投加量等对尾水中CDOM的去除效果。研究表明，从尾水CDOM中提取出3个有效荧光组分，其中荧光组分C1和C2为腐殖质类物质，荧光组分C3为蛋白类物质，各工艺条件对荧光组分的去除影响显著，蛋白类物质比腐殖质类物质更容易去除。O 3 /H 2 O 2 工艺能够有效去除尾水中CDOM的荧光组分，可为尾水深度处理提供技术参考。