[1]王聿琳,杜尔登,潘新星,等.O3/H2O2工艺深度处理污水处理厂尾水中有色可溶性有机物研究[J].环境污染与防治,2018,40(3):265.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(3):265.
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O3/H2O2工艺深度处理污水处理厂尾水中有色可溶性有机物研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年3期
页码:
265
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-06-15

文章信息/Info

作者:
 王聿琳杜尔登潘新星樊鑫鑫李佳琦王利平
 1.常州大学环境与安全工程学院，江苏 常州 213164；2.南京工业大学城市建设学院，江苏 南京 210009
关键词:
O3/H2O2工艺尾水有色可溶性有机物三维荧光光谱平行因子分析
文献标志码:
A
摘要:
 污水处理厂尾水中残留有色可溶性有机物（CDOM）直接排放会对环境产生一定影响。使用O3/H2O2工艺深度处理尾水，基于三维荧光光谱，考察反应时间、初始pH、O3流量、H2O2投加量等对尾水中CDOM的去除效果。研究表明，从尾水CDOM中提取出3个有效荧光组分，其中荧光组分C1和C2为腐殖质类物质，荧光组分C3为蛋白类物质，各工艺条件对荧光组分的去除影响显著，蛋白类物质比腐殖质类物质更容易去除。O3/H2O2工艺能够有效去除尾水中CDOM的荧光组分，可为尾水深度处理提供技术参考。

相似文献/References:

[1]宋　玉　李鸿江　赵由才等.垃圾填埋场渗滤液生物处理尾水的性质研究[J].环境污染与防治,2007,(5):330.

更新日期/Last Update: 2018-07-02