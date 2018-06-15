[1]王聿琳,杜尔登,潘新星,等.O3/H2O2工艺深度处理污水处理厂尾水中有色可溶性有机物研究[J].环境污染与防治,2018,40(3):265.
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[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(3):265.
O3/H2O2工艺深度处理污水处理厂尾水中有色可溶性有机物研究()
《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]
- 卷:
-
40卷
- 期数:
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2018年3期
- 页码:
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265
- 栏目:
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研究报告
- 出版日期:
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2018-06-15
文章信息/Info
- 作者:
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王聿琳; 杜尔登; 潘新星; 樊鑫鑫; 李佳琦; 王利平
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1.常州大学环境与安全工程学院，江苏 常州 213164；2.南京工业大学城市建设学院，江苏 南京 210009
- 关键词:
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O3/H2O2工艺; 尾水; 有色可溶性有机物; 三维荧光光谱; 平行因子分析
- 文献标志码:
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A
- 摘要:
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污水处理厂尾水中残留有色可溶性有机物（CDOM）直接排放会对环境产生一定影响。使用O3/H2O2工艺深度处理尾水，基于三维荧光光谱，考察反应时间、初始pH、O3流量、H2O2投加量等对尾水中CDOM的去除效果。研究表明，从尾水CDOM中提取出3个有效荧光组分，其中荧光组分C1和C2为腐殖质类物质，荧光组分C3为蛋白类物质，各工艺条件对荧光组分的去除影响显著，蛋白类物质比腐殖质类物质更容易去除。O3/H2O2工艺能够有效去除尾水中CDOM的荧光组分，可为尾水深度处理提供技术参考。
更新日期/Last Update:
2018-07-02