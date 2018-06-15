[1]黎展毅,刘国光,金小愉,等. 表面活性剂对水溶液中萘普生光解行为的影响[J].环境污染与防治,2018,40(3):270.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(3):270.
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 表面活性剂对水溶液中萘普生光解行为的影响()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年3期
页码:
270
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-06-15

文章信息/Info

作者:
 黎展毅刘国光金小愉谢艳温小情
 广东工业大学环境科学与工程学院，广东 广州 510006
关键词:
 表面活性剂萘普生光解十六烷基三甲基溴化铵
文献标志码:
A
摘要:
 为探究水体中表面活性剂对萘普生（NPX）的光解行为影响，研究了不同类型的表面活性剂存在下的NPX光解行为。结果表明，NPX的吸收峰主要在200~250 nm处，与十二烷基苯磺酸钠（SDBS）、吐温\|80（Tween-80）的吸收峰基本重合，但与十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）的吸收峰基本没有重叠。CTAB为阳离子型表面活性剂，对NPX的光解产生促进作用；SDBS为阴离子型表面活性剂，Tween-80为非离子型表面活性剂，对NPX的光解产生抑制作用，且SDBS的抑制作用更强。NPX的光解能力受pH的影响表现为酸性＞碱性＞中性，且CTAB存在时光解能力更强。

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更新日期/Last Update: 2018-07-02