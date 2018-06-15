为探究水体中表面活性剂对萘普生（NPX）的光解行为影响，研究了不同类型的表面活性剂存在下的NPX光解行为。结果表明，NPX的吸收峰主要在200~250 nm处，与十二烷基苯磺酸钠（SDBS）、吐温\|80（Tween-80）的吸收峰基本重合，但与十六烷基三甲基溴化铵（CTAB）的吸收峰基本没有重叠。CTAB为阳离子型表面活性剂，对NPX的光解产生促进作用；SDBS为阴离子型表面活性剂，Tween-80为非离子型表面活性剂，对NPX的光解产生抑制作用，且SDBS的抑制作用更强。NPX的光解能力受pH的影响表现为酸性＞碱性＞中性，且CTAB存在时光解能力更强。