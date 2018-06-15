[1]刘建峰,王宝庆,任自会,等. 唐山农村地区冬季室内外PM2.5浓度污染特征[J].环境污染与防治,2018,40(3):283.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(3):283.
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 唐山农村地区冬季室内外PM2.5浓度污染特征()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年3期
页码:
283
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-06-15

文章信息/Info

作者:
 刘建峰王宝庆任自会陈荣会
 南开大学环境科学与工程学院，天津 300071
关键词:
 燃煤非燃煤PM2.5室内室外
文献标志码:
A
摘要:
 为了解中国北方农村地区冬季室内外PM2.5污染特征，选择河北唐山某农村燃煤与非燃煤室内外PM2.5进行实验研究。结果表明：（1）燃煤采样点室内外PM2.5分别为47.9～370.0、14.8～145.0 μg/m3，非燃煤采样点室内外PM2.5分别为13.6～217.0、0.9～131.0 μg/m3。（2）室内外PM2.5浓度具有一定的相关性。（3）采样期间的20 d内，根据《环境空气质量标准》（GB 3095―2012）二级标准（PM2.5 24 h均值限值为75 μg/m3），燃煤采样点室外PM2.5超标率为10%，而非燃煤采样点为5%；根据GB 3095―2012一级标准（PM2.5 24 h均值限值为35 μg/m3），燃煤采样点室外PM2.5超标率为35%，而非燃煤采样点为20%；根据《建筑通风效果测试与评价标准》（JGJ/T 309―2013）规定室内PM2.5的日均值应小于75 μg/m3，燃煤采样点室内PM2.5超标率为65%，而非燃煤采样点为35%。

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更新日期/Last Update: 2018-07-03