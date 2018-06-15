为了解中国北方农村地区冬季室内外PM 2.5 污染特征，选择河北唐山某农村燃煤与非燃煤室内外PM 2.5 进行实验研究。结果表明：（1）燃煤采样点室内外PM 2.5 分别为47.9～370.0、14.8～145.0 μg/m3，非燃煤采样点室内外PM 2.5 分别为13.6～217.0、0.9～131.0 μg/m3。（2）室内外PM 2.5 浓度具有一定的相关性。（3）采样期间的20 d内，根据《环境空气质量标准》（GB 3095―2012）二级标准（PM 2.5 24 h均值限值为75 μg/m3），燃煤采样点室外PM 2.5 超标率为10%，而非燃煤采样点为5%；根据GB 3095―2012一级标准（PM 2.5 24 h均值限值为35 μg/m3），燃煤采样点室外PM 2.5 超标率为35%，而非燃煤采样点为20%；根据《建筑通风效果测试与评价标准》（JGJ/T 309―2013）规定室内PM 2.5 的日均值应小于75 μg/m3，燃煤采样点室内PM 2.5 超标率为65%，而非燃煤采样点为35%。