[1]曹晴,刘宇,谭玉玲,等. 钢铁厂固体废物汞的分析方法及浸出毒性研究[J].环境污染与防治,2018,40(3):334.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(3):334.
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 钢铁厂固体废物汞的分析方法及浸出毒性研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年3期
页码:
334
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-06-15

文章信息/Info

作者:
 曹晴刘宇谭玉玲龙红艳崔宇韬张凡王洪昌
 中国环境科学研究院，北京 100012
关键词:
 固体废物微波消解电感耦合等离子体质谱仪浸出毒性
文献标志码:
A
摘要:
 以山西某钢铁厂各工艺单元产生的固体废物为研究对象，采用实验对比研究的方法，测定汞的分布特征及其浸出毒性。结果表明：（1）汞的最优推荐分析方法为DMA\|80或Lumex RA\|915+汞分析仪直接测定汞含量较低的烧结钢渣、高炉渣及转炉渣，微波辅助酸消解电感耦合等离子体质谱仪间接测定汞含量较高的除尘灰和粉煤灰，可以提高数据的精确度和可信度。（2）除尘灰及粉煤灰中汞浸出质量浓度分别为0.25、0.12 mg/L，超过《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3―2007）限值（0.1 mg/L），因此除尘灰和粉煤灰属于危险固体废物，应采取无害化处理措施后综合利用；烧结钢渣、高炉渣及转炉渣属于一般工业固体废物，可安全无害堆放或使用。

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更新日期/Last Update: 2018-07-03