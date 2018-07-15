采用紫外（UV）/TiO 2 /H 2 O 2 去除水中聚丙烯酰胺（PAM），研究了H 2 O 2 投加量、TiO 2 投加量、UV光照强度以及PAM初始浓度等因素对PAM去除效果的影响，并对降解体系是否产生丙烯酰胺单体（AM）进行验证。试验结果表明，在20 ℃、H 2 O 2 投加量为20 mmol/L、催化剂TiO 2 投加量为10 mg/L、PAM初始质量浓度为100 mg/L，UV光照强度为140 μW/cm2时，反应120 min后的PAM去除率达97.4%，且无AM产生。