[1]张荣新,刘瑞,焦玉恩,等. 低温对湿地填料内微生物生长分布及处理效能的影响研究[J].环境污染与防治,2018,40(4):387.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(4):387.
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 低温对湿地填料内微生物生长分布及处理效能的影响研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年4期
页码:
387
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-07-15

文章信息/Info

作者:
 张荣新刘瑞焦玉恩傅金祥
 沈阳建筑大学市政与环境工程学院，辽宁 沈阳 110168
关键词:
 人工湿地反级配填料硝化反硝化
文献标志码:
A
摘要:
 针对人工湿地低温运行效率低、填料层内部结构对微生物生长分布影响不明确等问题，采用最大或然数（MPN）法对典型人工湿地正反级配试验柱中氨化细菌、硝化细菌及反硝化细菌生长分布情况及对污染物去除效果进行检测分析，研究环境温度及湿地填料级配设置对微生物生长的影响。结果表明，低温环境对湿地微生物生长均产生抑制，环境温度为15 ℃的试验柱各项污染物去除率均高于环境温度为5 ℃的试验柱，在相同环境温度下，反级配试验柱污染物去除效率优于正级配试验柱。反级配试验柱表层较大孔隙率使得氧气更易进入填料层，因此上层填料中氨化细菌、硝化细菌数均高于同温度下正级配试验柱，而反硝化细菌数量则呈现相反的规律。污染物去除效率受环境温度和反硝化底物浓度共同影响，本研究中环境温度为15 ℃的反级配试验柱对污染物的去除效率最优，其对COD、氨氮、TN污染物平均去除率可分别为46.18%、45.50%、45.28%。

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更新日期/Last Update: 2018-08-03