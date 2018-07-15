应用改性硅藻土（CDt）/纳米零价铁（NZVI）复合材料对水溶液中的重金属Cu2+进行去除研究。结果表明，CDt/NZVI能高效去除水中Cu2+，在CDt/NZVI投加量为0.075 g、pH=5、Cu2+初始质量浓度为20 mg/L、溶液体积为100 mL时，Cu2+去除效果最好，去除率达到98.52%。CDt/NZVI对Cu2+的去除机理包括吸附和还原，吸附过程符合Langmuir方程，最大吸附量为74.29 mg/g；还原产物主要为Cu 2 O和Cu0。CDt/NZVI具有良好的循环利用性，循环3次后Cu2+去除率仍能保持在65%以上。