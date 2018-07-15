[1]陈启斌,陈征贤,庄荣传,等. 微絮凝/超滤组合工艺处理实际印染废水[J].环境污染与防治,2018,40(4):450.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(4):450.
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 微絮凝/超滤组合工艺处理实际印染废水()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年4期
页码:
450
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-07-15

文章信息/Info

作者:
 陈启斌陈征贤庄荣传季常青郭金溢
 1.厦门紫金矿冶技术有限公司，福建 厦门 361011；2.紫金矿业集团股份有限公司，福建 上杭 364200
关键词:
 微生物絮凝剂超滤印染废水废水处理
文献标志码:
A
摘要:
 选择微生物絮凝剂（MBF）作为絮凝剂，采用微絮凝/超滤组合工艺处理实际印染废水，开展微絮凝的影响因素、正交实验及超滤处理过程的运行参数等方面研究。结果表明：（1）微絮凝的最佳运行条件为MBF与CaCl2质量比1∶32、MBF投加量30 mg/L、pH=7.5、絮凝时间20 min。正交实验表明，4种因素对微絮凝工艺的影响顺序依次为MBF投加量＞CaCl2投加量＞pH＞絮凝时间。添加MBF进行微絮凝预处理可显著提高后续超滤工艺中膜渗透通量，而且对超滤膜的寿命影响小。（2）超滤的最佳运行条件为运行压力0.12 MPa、运行周期18 min、回收率83%、交替“运行－反洗”方式。（3）在微絮凝/超滤组合工艺最佳运行条件下，实际印染废水中COD由2 782.50 mg/L降低至109.39 mg/L，综合COD去除率达到96.07%。

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更新日期/Last Update: 2018-08-03