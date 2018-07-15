选择微生物絮凝剂（MBF）作为絮凝剂，采用微絮凝/超滤组合工艺处理实际印染废水，开展微絮凝的影响因素、正交实验及超滤处理过程的运行参数等方面研究。结果表明：（1）微絮凝的最佳运行条件为MBF与CaCl 2 质量比1∶32、MBF投加量30 mg/L、pH=7.5、絮凝时间20 min。正交实验表明，4种因素对微絮凝工艺的影响顺序依次为MBF投加量＞CaCl 2 投加量＞pH＞絮凝时间。添加MBF进行微絮凝预处理可显著提高后续超滤工艺中膜渗透通量，而且对超滤膜的寿命影响小。（2）超滤的最佳运行条件为运行压力0.12 MPa、运行周期18 min、回收率83%、交替“运行－反洗”方式。（3）在微絮凝/超滤组合工艺最佳运行条件下，实际印染废水中COD由2 782.50 mg/L降低至109.39 mg/L，综合COD去除率达到96.07%。