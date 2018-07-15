针对农村生活污水排放分散、难以集中处理等特点，以长沙市望城区光明村3户典型家庭为例，采用无动力人工湿地系统分散式处理农村生活污水，并比较冬、夏两季人工湿地对居民生活污水的净化效果。结果表明，构建的无动力人工湿地对农村生活污水净化效果明显，冬季生活污水COD、TP、TN、氨氮、SS的平均去除率分别达71.83%、97.20%、83.52%、55.34%、71.79%；夏季COD、TP、TN、氨氮、SS平均去除率分别达91.52%、93.99%、83.22%、75.15%、65.04%。经人工湿地净化处理后，TP、TN、氨氮可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918―2002)一级A或一级B标准，COD可以达到GB 18918―2002二级标准，但人工湿地对COD及氨氮的去除受冬季低温影响十分显著，且出水SS不能达到GB 18918―2002相关标准，建议增加拦截设施或在冬季设置保温措施以提高人工湿地对农村生活污水的净化效果。