[1]谭迪,雷鸣,龙九妹,等. 运用无动力人工湿地分散式处理农村生活污水的研究[J].环境污染与防治,2018,40(4):455.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(4):455.
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 运用无动力人工湿地分散式处理农村生活污水的研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年4期
页码:
455
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-07-15

文章信息/Info

作者:
 谭迪雷鸣龙九妹李冰玉江湛如
 湖南农业大学资源环境学院，湖南 长沙 410128
关键词:
 农村生活污水无动力人工湿地分散式处理净化效果
文献标志码:
A
摘要:
 针对农村生活污水排放分散、难以集中处理等特点，以长沙市望城区光明村3户典型家庭为例，采用无动力人工湿地系统分散式处理农村生活污水，并比较冬、夏两季人工湿地对居民生活污水的净化效果。结果表明，构建的无动力人工湿地对农村生活污水净化效果明显，冬季生活污水COD、TP、TN、氨氮、SS的平均去除率分别达71.83%、97.20%、83.52%、55.34%、71.79%；夏季COD、TP、TN、氨氮、SS平均去除率分别达91.52%、93.99%、83.22%、75.15%、65.04%。经人工湿地净化处理后，TP、TN、氨氮可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918―2002)一级A或一级B标准，COD可以达到GB 18918―2002二级标准，但人工湿地对COD及氨氮的去除受冬季低温影响十分显著，且出水SS不能达到GB 18918―2002相关标准，建议增加拦截设施或在冬季设置保温措施以提高人工湿地对农村生活污水的净化效果。

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更新日期/Last Update: 2018-08-03