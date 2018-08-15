[1]李阳,吴达胜,周如意. 空气污染物浓度与呼吸系统疾病的关系研究[J].环境污染与防治,2018,40(5):508.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(5):508.
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 空气污染物浓度与呼吸系统疾病的关系研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年5期
页码:
508
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-08-15

文章信息/Info

作者:
 李阳吴达胜周如意
 浙江农林大学信息工程学院，浙江 杭州 311300
关键词:
 空气污染呼吸系统疾病门诊人数反向传输神经网络模型预测
文献标志码:
A
摘要:
利用杭州市日均空气污染物浓度与呼吸系统疾病门诊人数数据，结合泊松广义相加模型（GAM）和反向传输（BP）神经网络模型,评价该区域主要空气污染物对居民呼吸系统疾病的影响，并进行短期门诊人数预测，结果表明：PM2.5、PM10、NO2和SO2每增加1个四分位间距（IQR）时，对呼吸系统疾病门诊人数的相对危险度（RR）最大值分别为1.030(95%置信区间（CI）：1.016~1.045)、1.063(95% CI：1.043~1.084)、1.053(95% CI：1.016~1.091)和1.025（95% CI：1.003~1.048），且分别在滞后3、2、4、3 d时达到最大值，可见PM2.5、PM10、SO2和NO2对呼吸系统疾病存在滞后效应。BP神经网络模型对呼吸系统疾病门诊人数的预测值与实际值接近，且平均相对误差为13.821%，说明BP神经网络模型可用于呼吸系统疾病门诊人数的短期预测。

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更新日期/Last Update: 2018-08-03