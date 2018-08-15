利用杭州市日均空气污染物浓度与呼吸系统疾病门诊人数数据，结合泊松广义相加模型（GAM）和反向传输（BP）神经网络模型,评价该区域主要空气污染物对居民呼吸系统疾病的影响，并进行短期门诊人数预测，结果表明：PM 2.5 、PM 10 、NO 2 和SO 2 每增加1个四分位间距（IQR）时，对呼吸系统疾病门诊人数的相对危险度（RR）最大值分别为1.030(95%置信区间（CI）：1.016~1.045)、1.063(95% CI：1.043~1.084)、1.053(95% CI：1.016~1.091)和1.025（95% CI：1.003~1.048），且分别在滞后3、2、4、3 d时达到最大值，可见PM 2.5 、PM 10 、SO 2 和NO 2 对呼吸系统疾病存在滞后效应。BP神经网络模型对呼吸系统疾病门诊人数的预测值与实际值接近，且平均相对误差为13.821%，说明BP神经网络模型可用于呼吸系统疾病门诊人数的短期预测。