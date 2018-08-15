[1]郭勇涛,佘峰,王金燕,等.兰州市PM10输送途径与源区贡献的四季差异分析[J].环境污染与防治,2018,40(5):621.
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兰州市PM10输送途径与源区贡献的四季差异分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年5期
页码:
621
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-08-15

文章信息/Info

作者:
郭勇涛佘峰王金燕陈伯龙马永敬
1.兰州大学大气科学学院，甘肃 兰州 730000；2.北京市气象局，北京 100089
关键词:
PM10后向轨迹潜在源贡献因子浓度权重轨迹兰州市
文献标志码:
A
摘要:
利用混合单粒子拉格朗日综合轨迹 (HYSPLIT) 模式对兰州市近16年逐日72 h后向气流按季节聚类，结合PM10浓度数据，分析气流来源与该市 PM10的关系，使用潜在源贡献因子（PSCF）法和浓度权重轨迹（CWT）法，探讨该市PM10的潜在源区季节分布及其贡献特征。结果表明：总体而言，兰州市气流来源四季变化明显，不同来源气流对该市PM10的贡献具有一定差异。潜在源区有明显的季节和空间变化。春季潜在源区主要分布在内蒙古西部、甘肃河西走廊、新疆东南部等地区，其中内蒙古西部、甘肃河西走廊地区对兰州市PM10质量浓度贡献在125 μg/m3以上，新疆东南部地区贡献达到150 μg/m3。夏季四川北部、陕西中西部地区对PM10质量浓度贡献在75 μg/m3以上。秋季潜在源区主要分布在青海北部、新疆东南部等地区，其中青海北部对兰州市PM10质量浓度贡献在125 μg/m3以上，新疆东南部地区贡献在150 μg/m3以上。冬季潜在源区主要分布在青海北部、新疆东南部地区；其中青海北部地区贡献在150 μg/m3以上，新疆东南部地区贡献在175 μg/m3以上。

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更新日期/Last Update: 2018-08-03