利用混合单粒子拉格朗日综合轨迹 (HYSPLIT) 模式对兰州市近16年逐日72 h后向气流按季节聚类，结合PM 10 浓度数据，分析气流来源与该市 PM 10 的关系，使用潜在源贡献因子（PSCF）法和浓度权重轨迹（CWT）法，探讨该市PM 10 的潜在源区季节分布及其贡献特征。结果表明：总体而言，兰州市气流来源四季变化明显，不同来源气流对该市PM 10 的贡献具有一定差异。潜在源区有明显的季节和空间变化。春季潜在源区主要分布在内蒙古西部、甘肃河西走廊、新疆东南部等地区，其中内蒙古西部、甘肃河西走廊地区对兰州市PM 10 质量浓度贡献在125 μg/m3以上，新疆东南部地区贡献达到150 μg/m3。夏季四川北部、陕西中西部地区对PM 10 质量浓度贡献在75 μg/m3以上。秋季潜在源区主要分布在青海北部、新疆东南部等地区，其中青海北部对兰州市PM 10 质量浓度贡献在125 μg/m3以上，新疆东南部地区贡献在150 μg/m3以上。冬季潜在源区主要分布在青海北部、新疆东南部地区；其中青海北部地区贡献在150 μg/m3以上，新疆东南部地区贡献在175 μg/m3以上。