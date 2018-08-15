[1]毛飞燕,马以超,李杰,等. 含油污泥离心脱水关键影响因素分析[J].环境污染与防治,2018,40(5):539.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(5):539.
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 含油污泥离心脱水关键影响因素分析()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年5期
页码:
539
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-08-15

文章信息/Info

作者:
 毛飞燕马以超李杰陈舟吴边陈晓富
 1.浙江大学建筑工程学院，浙江 杭州 310027；2.浙江省水利水电勘测设计院，浙江 杭州 310002
关键词:
 含油污泥离心脱水正交实验
文献标志码:
A
摘要:
 通过单因素实验，分析了离心时间、离心转速、离心温度对3种具有不同水分分布的含油污泥（以下简称油泥）离心脱水的影响。在单因素实验的基础上，进行了3因素4水平的正交实验，探究了影响油泥离心脱水的关键因素。结果表明，对于高黏度、水滴粒径分布广的油泥，制约脱水率的关键因素是离心温度和离心转速，升温可以有效降低油泥的黏度而离心转速的提高可以降低油泥中水滴的临界分离粒径。对于水滴粒径小于5 μm的油泥，制约脱水率提高的关键因素是离心转速，为了提高油泥机械脱水的效率，油泥需经破乳预处理提高水滴粒径。保证油泥足够长的离心时间可以显著提高水滴粒径大于10 μm的油泥的脱水率。

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更新日期/Last Update: 2018-08-03