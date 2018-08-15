[1]赵军杰,党小庆,秦彩虹,等. 分子筛吸附―低温等离子体氧化去除甲苯[J].环境污染与防治,2018,40(5):562.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(5):562.
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 分子筛吸附―低温等离子体氧化去除甲苯()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年5期
页码:
562
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-08-15

文章信息/Info

作者:
 赵军杰党小庆秦彩虹康忠利郭惠刘聘
 西安建筑科技大学环境与市政工程学院，陕西省环境工程重点实验室，陕西 西安 710055
关键词:
 分子筛低温等离子体甲苯N2OO3
文献标志码:
A
摘要:
利用分子筛吸附―低温等离子体氧化工艺去除甲苯，比较了HY、13X、ZSM-5 3种不同分子筛的性能、处理效果及副产物。结果表明：3种分子筛的BET比表面积、穿透吸附量和饱和吸附量均表现为HY>13X>ZSM-5；3种分子筛用于分子筛吸附―低温等离子体氧化均能100%去除甲苯，但最终的碳平衡和CO2选择性以HY为分子筛时最好，以ZSM-5为分子筛时最差；ZSM-5分子筛条件下产生的副产物O3和N2O均最多，而HY分子筛条件下产生的副产物O3和N2O均最少。因此，对于分子筛吸附―低温等离子体氧化去除甲苯而言，HY作为分子筛时效果最佳，而ZSM-5作为分子筛时效果最差。

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更新日期/Last Update: 2018-08-03