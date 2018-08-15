[1]赵树旗,卢兴超,周玉文,等. 不同降雨条件下非渗透地表径流TOC、TP输出规律和成因分析研究[J].环境污染与防治,2018,40(5):566.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(5):566.
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 不同降雨条件下非渗透地表径流TOC、TP输出规律和成因分析研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年5期
页码:
566
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-08-15

文章信息/Info

作者:
 赵树旗卢兴超周玉文张萍刘原吴献平娄富豪
 1.北京工业大学建筑工程学院，北京 100124；2.北京市水质科学与水环境恢复工程重点实验室，北京 100124；3.合肥工业大学资源与环境工程学院，安徽 合肥 230009
关键词:
 北京非渗透地表径流降雨间隔时间污染物累积初期冲刷
文献标志码:
A
摘要:
 研究城市非渗透地表径流TOC和TP的污染特性具有重要意义。以北京工业大学西校区和西大望路为研究对象，选取2015年的4场典型降雨场次（6月26日、7月18日、7月27日和8月31日），对该区域的非渗透地表径流中TOC和TP的输出规律及成因进行研究。结果表明：径流中TOC在各非渗透地表之间的变化差异性比TP大；非渗透屋面、道路和广场的地表径流污染初期冲刷效应显著，其中西大望路TP、TOC的初期径流浓度总体最高；地表径流污染物浓度受到下垫面空隙率、清扫频率和降雨间隔时间的影响，降雨间隔时间越长时TOC和TP的累积量越大，形成的径流浓度就越高，当下垫面空隙率越大时，TOC和TP越易蓄积，形成的径流浓度也越高。

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更新日期/Last Update: 2018-08-03