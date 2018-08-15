研究城市非渗透地表径流TOC和TP的污染特性具有重要意义。以北京工业大学西校区和西大望路为研究对象，选取2015年的4场典型降雨场次（6月26日、7月18日、7月27日和8月31日），对该区域的非渗透地表径流中TOC和TP的输出规律及成因进行研究。结果表明：径流中TOC在各非渗透地表之间的变化差异性比TP大；非渗透屋面、道路和广场的地表径流污染初期冲刷效应显著，其中西大望路TP、TOC的初期径流浓度总体最高；地表径流污染物浓度受到下垫面空隙率、清扫频率和降雨间隔时间的影响，降雨间隔时间越长时TOC和TP的累积量越大，形成的径流浓度就越高，当下垫面空隙率越大时，TOC和TP越易蓄积，形成的径流浓度也越高。