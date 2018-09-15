[1]符云聪,赵瑰施,张义,等. 天然海泡石-二乙基二硫代氨基甲酸钠复合体对土壤中镉的钝化机制[J].环境污染与防治,2018,40(6):634.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(6):634.
点击复制

 天然海泡石-二乙基二硫代氨基甲酸钠复合体对土壤中镉的钝化机制()
分享到：

《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年6期
页码:
634
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-09-15

文章信息/Info

作者:
 符云聪赵瑰施张义刘代欢刘晨李鹏祥黎红亮张振兴袁毳
 1.湖南永清环保研究院有限责任公司，湖南 长沙 410330；2.永清环保股份有限公司，湖南 长沙 410330
关键词:
海泡石-二乙基二硫代氨基甲酸钠复合体土壤钝化机制
文献标志码:
A
摘要:
 通过材料的表征、吸附实验及钝化实验，探讨了天然海泡石-二乙基二硫代氨基甲酸钠复合体（SEP-DDTC）对土壤中镉的钝化效果和机制。结果显示，SEP-DDTC与镉的反应机制除了静电吸附、离子交换吸附和羟基配位吸附外，还存在CSS―基团螯合配位吸附作用。海泡石改性后对镉的饱和吸附容量明显提高；在2种土壤中，添加0.10%（质量分数）SEP-DDTC能够不同程度地降低土壤中有效态镉含量，有效态镉含量分别比对照降低59.4%、18.8%。表明SEP-DDTC是一种潜在的土壤重金属镉修复材料。

相似文献/References:

[1]郭小青,葛青,陈丽春,等.超声波辅助萃取测定土壤中有机物结合态和硫化物结合态镉的研究[J].环境污染与防治,2014,(5网):4.
[2]白雪,邵超峰,陆文涛,等.工业企业集聚区周边土壤环境质量综合评价指标体系与分区管理对策研究[J].环境污染与防治,2014,(9):93.
[3]岑慧贤 王树功 仇荣亮 马灵芳.模拟酸雨对土壤盐基离子的淋溶释放影响[J].环境污染与防治,2001,(1):13.
[4]陈西平.三峡库区农田径流污染情势分析及对策[J].环境污染与防治,1992,(5):31.
[5]徐 进 陆贻通.氟乐灵在土壤中的残留与降解[J].环境污染与防治,1989,(3):9.
[6]金学根 韩志福 陆遐南.石墨炉原子吸收法直接测定土壤中的镉[J].环境污染与防治,1989,(3):39.
[7]李 雄 徐迪民 赵由才等.生活垃圾填埋场封场后种植植物中重金属迁移研究[J].环境污染与防治,2006,(9):641.
[8]刘永红　叶发兵　岳霞丽等.pH及Zn2+对土壤和铁、铝氧化物吸附苄嘧磺隆的影响[J].环境污染与防治,2006,(9):649.
[9]段华波　黄启飞　王　琪等.土壤有机物污染控制标准制订的方法学研究[J].环境污染与防治,2007,(1):70.
[10]王　利　陈振楼　许世远等.上海市延安高架道路绿地土壤与沿线灰尘中铅的分布特征[J].环境污染与防治,2007,(2):132.

更新日期/Last Update: 2018-09-18