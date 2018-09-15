[1]尹交英,樊艳玲,姜林,等. 甲苯在毛细带中的生物降解作用研究[J].环境污染与防治,2018,40(6):677.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(6):677.
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 甲苯在毛细带中的生物降解作用研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年6期
页码:
677
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-09-15

文章信息/Info

作者:
 尹交英樊艳玲姜林夏天翔
 北京市环境保护科学研究院，国家城市环境污染控制工程技术研究中心，污染场地风险模拟与修复北京重点实验室，北京 100037
关键词:
 甲苯毛细带生物降解
文献标志码:
A
摘要:
 通过土柱（3根土柱分别记为柱1、柱2、柱3）实验，定量研究了甲苯在土壤毛细带中的生物降解作用规律。实验结果显示，距离饱和水位以上4 cm处的毛细带内生物降解效率最大，达到59.45%，且生物降解速率也最大，达到0.793 μg/(mL・d)，而距离饱和水位以上24 cm处生物降解速率仅为0.333 μg/(mL・d)。土壤中甲苯的生物降解符合一阶动力学模型，含毛细带的柱1甲苯生物降解常数为0.08 d-1，不含毛细带的柱3甲苯生物降解常数为0.09 d-1，两者差异不大。

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更新日期/Last Update: 2018-09-18