ÏàËÆÎÄÏ×/References:
[1]ÙÚÎä¸Õ¡¡Ëï¸£³É¡¡Ðìå°ÁúµÈ.Î¢ÉúÎïµ÷ÀíºóÍÑË®ÎÛÄàÓë½Õ¸Ñ»ìºÏ¹²·ÙÉÕµÄ¼¼ÊõÌ½ÌÖ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2009,(10):95.
[2]Éò³¬Çà¡¡ÂíÏþÜç.¹ãÖÝÊÐ²Í³øÀ¬»ø²»Í¬´¦ÖÃ·½Ê½µÄ¾¼ÃÓë»·¾³Ð§Òæ±È½Ï[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2010,(11):103.
[3]Íõ»Ô,½¹É¯É¯,¸ðäÞ,µÈ. ³àÄà²ô¼Ó¹è»ÒÓÃÓÚµÀÂ·»ù²ã²ÄÁÏµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(3):8.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(6):8.
[4]º«»³·Ò ½ðÂþÍ® ³Ù´º¾ê Ô¬Ï¸Äþ.ÊÊºÏÎÒ¹ú¹úÇéµÄ³ÇÊÐÉú»îÀ¬»ø´¦Àí·½·¨[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2000,(6):40.
[5]ÖÜÃçÉú ÌÀ¹úÎ°.Î£ÏÕ·ÏÎï»Ø×ªÒ¤·ÙÉÕÏµÍ³µÄ¹¤ÒÕÉè[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2001,(6):299.
[6]ºÎ»Ý¾ý.Å·ÖÞMSWµÄ·ÙÉÕ´¦Àí[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1988,(1):25.
[7]ÎáÀ¶û¡¤¹þÄÇ¹þÌá,µÏÀöÅ¬¶û¡¤ËþÁ¦¸¦,ÂòÀï¿ËÔúÌá¡¤ÂòºÏÄ¾Ìá,µÈ. ÎÚÂ³Ä¾ÆëÊÐ´óÆø¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°À´Ô´½âÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(6):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[8]Âí×Ó»Ý,Áº³É»ª#,ÃÏÇì»¶,µÈ. »ùÓÚPSRÄ£ÐÍµÄ´ó¸ÛÓÍÌïÍÁµØÉúÌ¬°²È«ÆÀ¼ÛÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(6):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
[9]ÕÅÃô,ÍõÃô,°×Ñî,µÈ. ÉÏº£ÊÐÉúÌ¬ÏµÍ³ÖÊÁ¿ÆÀ¼Û¼°ÆäÑÝ±äÌØÕ÷·ÖÎöÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(6):46.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.009]
[10]ÁõÁ¼¾ü,ÍòÏÈ¿££,ÀÖ´ä»ª,µÈ. ÎÛÄà»ØÁ÷¶ÔÁ÷»¯´²ÉúÎïÄ¤¡ªA/O»îÐÔÎÛÄàñîºÏ¹¤ÒÕµÄÓ°ÏìÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(6):52.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.010]
[11]Àî²©,Íõ·É#,ÖìÐ¡Áá,µÈ. ÎÛÄà¸É»¯·ÙÉÕÁªÓÃÏµÍ³×î¼ÑÔËÐÐ¹¤¿öÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(8):29.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2014,(6):29.
[12]Ôø²Ó,ÓáÓÀºÆ,°üÞ±ºì. Äþ²¨ÊÐ·ÏÆúÎï´¦ÀíÎÂÊÒÆøÌåÅÅ·ÅÌØÕ÷ÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(8):48.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(6):48.