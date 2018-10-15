[1]郭平,罗怡靓,吴育杰,等. 基于地面和卫星监测的长沙市冬季灰霾污染特征及成因研究[J].环境污染与防治,2018,40(7):800.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(7):800.
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 基于地面和卫星监测的长沙市冬季灰霾污染特征及成因研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年7期
页码:
800
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-10-15

文章信息/Info

作者:
 郭平罗怡靓吴育杰王斯俞绍才刘维屏
 浙江大学环境与资源学院，污染环境修复与生态健康教育部重点实验室，空气污染与健康研究中心，浙江 杭州 310058
关键词:
 大气污染灰霾后向轨迹污染源区气象要素
文献标志码:
A
摘要:
 为探究长沙市冬季灰霾污染情况，基于2014年1月21日至2月9日地面和卫星监测数据，应用混合单粒子拉格朗日综合轨迹（HYSPLIT）模式和统计方法研究了长沙市冬季灰霾污染特征、来源和成因。结果表明，长沙市整体污染相对较重，特别是北部部分地区污染非常严重，而南部则相对较轻。污染前期空气质量开始下降，出现轻度污染；中期空气质量已达到重度污染和严重污染程度，PM2.5和PM10最高值均接近800 μg/m3；后期空气质量好转。经气流轨迹聚类后共划分为3类气流：东北、北以及西南，分别占总气流轨迹数的48.8%、34.3%和16.9%。长沙市灰霾污染的潜在源区主要位于山东中南部、河北南部、湖北以及广东、广西和湖南交汇处。结合气象要素发现，污染期风速较小，相对湿度增加，温度和气压降低，进一步加剧污染物堆积。因此，为了改善长沙市空气质量，不仅需对当地污染物排放进行控制，还需对污染物区域传输进行整合治理，实施长沙地区乃至跨区域大气联防联控策略。

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　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(7):445.

更新日期/Last Update: 2018-10-10