为探究长沙市冬季灰霾污染情况，基于2014年1月21日至2月9日地面和卫星监测数据，应用混合单粒子拉格朗日综合轨迹（HYSPLIT）模式和统计方法研究了长沙市冬季灰霾污染特征、来源和成因。结果表明，长沙市整体污染相对较重，特别是北部部分地区污染非常严重，而南部则相对较轻。污染前期空气质量开始下降，出现轻度污染；中期空气质量已达到重度污染和严重污染程度，PM 2.5 和PM 10 最高值均接近800 μg/m3；后期空气质量好转。经气流轨迹聚类后共划分为3类气流：东北、北以及西南，分别占总气流轨迹数的48.8%、34.3%和16.9%。长沙市灰霾污染的潜在源区主要位于山东中南部、河北南部、湖北以及广东、广西和湖南交汇处。结合气象要素发现，污染期风速较小，相对湿度增加，温度和气压降低，进一步加剧污染物堆积。因此，为了改善长沙市空气质量，不仅需对当地污染物排放进行控制，还需对污染物区域传输进行整合治理，实施长沙地区乃至跨区域大气联防联控策略。