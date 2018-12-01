[1]王春喜,余关龙,张登祥,等. 固定化反硝化菌联合固体碳源小球处理低碳氮比污水的性能研究[J].环境污染与防治,2018,40(8):870.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(8):870.
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 固定化反硝化菌联合固体碳源小球处理低碳氮比污水的性能研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年8期
页码:
870
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-12-01

文章信息/Info

作者:
 王春喜余关龙张登祥严晓江付永江彭海渊
 1.湖南省水利水电勘测设计研究总院，湖南 长沙 410007；2.长沙理工大学水利工程学院，湖南 长沙 410114
关键词:
 人工湿地碳氮比固体碳源反硝化细菌污水处理
文献标志码:
A
摘要:
 以谷壳为固体碳源，制备固定化反硝化菌联合固体碳源小球（简称固定化小球）投加至人工湿地基质层中，并对人工湿地在不同条件下处理低碳比污水的性能进行了研究。结果表明，在相同条件下，投加了固定化小球的人工湿地对COD、氨氮和TN的去除性能更好，其平均去除率分别达到了78.98%、85.46%和78.33%，并能有效解决人工湿地处理低碳氮比污水时反硝化阶段碳源不足的问题。

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更新日期/Last Update: 2018-11-09