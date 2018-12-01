[1]马英辉,李利军,卢美欢,等. 木质素降解放线菌的鉴定及产酶特性研究[J].环境污染与防治,2018,40(8):902.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(8):902.
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 木质素降解放线菌的鉴定及产酶特性研究()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年8期
页码:
902
栏目:
研究报告
出版日期:
2018-12-01

文章信息/Info

作者:
 马英辉李利军卢美欢丁慧贺建超
 1.陕西省微生物研究所，陕西 西安 710043；2.西北农林科技大学资源环境学院，陕西 杨凌 712100；3.西安市产品质量监督检验院，陕西 西安 710098
关键词:
 木质素放线菌漆酶木质素过氧化物酶降解
文献标志码:
A
摘要:
 为获得具有木质素降解功能的放线菌菌株并研究其产酶特性,通过苯胺蓝平板和木质素平板从造纸厂污泥中分离得到一株木质素降解放线菌AG-11，其对木质素的降解率可达60%以上，经过16S rDNA测序鉴定为灰略红链霉菌(Streptomyces griseorubens)，Genbank登陆号为KX774674。研究了AG-11在液体条件下的产酶特性，发现AG-11对碱性木质素的降解主要依靠胞外漆酶（Lac）和胞外木质素过氧化物酶（LiP），且产酶活性受到木质素降解中间产物的诱导，同时对金属离子表现出了较强的敏感性，氧化胁迫也能显著提高AG-11的产酶活力，在20 mmol/L H2O2胁迫下，其胞外Lac及胞外LiP酶活可分别达25.42、26.81 U/mL。

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更新日期/Last Update: 2018-11-09