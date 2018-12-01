ÏàËÆÎÄÏ×/References:
[1]ÕÅÎ¬ÖÒ Ðì½ðÓ¡ ÍõËØÇå ÕÅ´ºÃñ Ä¬ ÌÎ Ö£ÉÆÇ¿.É±Ãð¾Õõ¥ÔÚÐ¡ÂóÉÏµÄ°²È«Ê¹ÓÃ±ê×¼¼°Æä²ÐÁôÁ¿¼ì²â·½·¨[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1989,(3):36.
[2]Íõ»Ô,½¹É¯É¯,¸ðäÞ,µÈ. ³àÄà²ô¼Ó¹è»ÒÓÃÓÚµÀÂ·»ù²ã²ÄÁÏµÄÊÔÑéÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2016,38(3):8.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2016,38(8):8.
[3]Íõ¸Ù»³.ÖÆ¶©ÅÅÎÛ(Ë®)ÊÕ·Ñ±ê×¼µÄ¾¼Ã·ÖÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1982,(4):9.
[4]Ð» ±ê ¶¡Öñºì ÍõÏþÈØ.»ùÒò¹¤³ÌµÄÇ±ÔÚÓ°Ïì¼°Æä¶ÔÓÐ»úÊ³Æ·²úÒµµÄ³å»÷[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2003,(2):93.
[5]»ÆÔÌÁÁ ÑîÐñºç.¶ÔÌúÂ·Á½²à¹ý¶É´øÇøÓòÔëÉù»·¾³±ê×¼µÄÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,1996,(3):38.
[6]ÁõæÂæÂ.¹úÄÚÍâ¶þ‡fÓ¢¼ì²â±ê×¼ÖÆÐÞ¶©ÏÖ×´Óë½øÕ¹[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(1):80.
[7]¸¶ÈÚ±ù ²·ÑÒ·ã ÐìÕä.ÃÀ¹úµÄÖØ½ðÊôÎÛÈ¾·ÀÖÎÖÆ¶ÈÌ½ÌÖ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(5):94.
[8]¸¶ÈÚ±ù.Ì¨ÍåÖØ½ðÊôÎÛÈ¾·ÀÖÎÖÆ¶ÈÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(6):84.
[9]ÎáÀ¶û¡¤¹þÄÇ¹þÌá,µÏÀöÅ¬¶û¡¤ËþÁ¦¸¦,ÂòÀï¿ËÔúÌá¡¤ÂòºÏÄ¾Ìá,µÈ. ÎÚÂ³Ä¾ÆëÊÐ´óÆø¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïÖÐ¶à»··¼ÌþµÄÎÛÈ¾ÌØÕ÷¼°À´Ô´½âÎö[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(8):35.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.007]
[10]Âí×Ó»Ý,Áº³É»ª#,ÃÏÇì»¶,µÈ. »ùÓÚPSRÄ£ÐÍµÄ´ó¸ÛÓÍÌïÍÁµØÉúÌ¬°²È«ÆÀ¼ÛÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2015,(1):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2015,(8):41.[doi:10.15985/j.cnki.1001-3865.2015.01.008]
[11]ÐìÕä,¹ùÐ¡Æ·,¶¡»³,µÈ. Å·ÃËÖØ½ðÊôÎÛÈ¾·ÀÖÎÖÆ¶ÈÑÐ¾¿[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(8):102.
¡¡[J].Environmental Pollution & Control,2014,(8):102.
[12]ÁúÌÎ,ÖÓÖØ,µËÉÜÆÂ,µÈ. ¹¤ÒµÎÛÈ¾³¡µØÍÁÈÀÖÐ¹¯µÄ»¯Ñ§ÐÎÌ¬¼°Æä»·¾³ÏÞÖµÌ½ÌÖ[J].»·¾³ÎÛÈ¾Óë·ÀÖÎ,2014,(11):1.