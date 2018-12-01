BiOBr光催化剂具有特殊的层状结构与适宜的禁带宽度，在可见光条件下表现出优越的光催化活性及稳定性。介绍了BiOBr在国内外的研究现状，包括BiOBr的性质、稳定性、结构、提高光催化活性的途径等。微结构调控、半导体复合、贵金属沉积、离子掺杂和表面敏化等改性手段可改变BiOBr的禁带宽度，促进光生电子与空穴的分离，从而提高BiOBr光催化性能。最后，展望了BiOBr光催化剂的研究前景与发展趋势。