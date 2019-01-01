[1]何文艳,蒋丽,杨金燕.水葫芦根粉对水环境中钒的吸附[J].环境污染与防治,2018,40(9):1010.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(9):1010.
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水葫芦根粉对水环境中钒的吸附()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年9期
页码:
1010
栏目:
研究报告
出版日期:
2019-01-01

文章信息/Info

作者:
 何文艳蒋丽杨金燕
 1.四川大学建筑与环境学院，四川 成都 610065；2.山东大学环境科学与工程学院，山东 济南 250100
关键词:
 水环境水葫芦根粉吸附
文献标志码:
A
摘要:
 通过批量吸附实验研究了水葫芦根粉作为水环境中钒吸附材料的可行性。分别探索了初始V5+浓度、pH、水葫芦根粉用量和吸附时间对水葫芦根粉吸附钒的影响。结果表明，随着初始V5+浓度的增加和吸附时间的延长，水葫芦根粉对钒的吸附量均呈先增大后保持稳定的趋势。pH对水葫芦根粉吸附钒的影响显著，酸性条件更有利于吸附。当水葫芦根粉用量由25 mg增至300 mg时，其对钒的吸附量呈下降趋势。水葫芦根粉对钒的吸附过程符合Freundlich方程和准二级动力学模型，表明该过程以化学吸附为主，且钒易被水葫芦根粉吸附。

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更新日期/Last Update: 2018-12-17