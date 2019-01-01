[1]王浩宇,李伟,任争光,等. 水中有毒污染物多指标快速检测仪器的研究进展[J].环境污染与防治,2018,40(9):1063.
　[J].Environmental Pollution & Control,2018,40(9):1063.
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 水中有毒污染物多指标快速检测仪器的研究进展()
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《环境污染与防治》[ISSN:1006-6977/CN:61-1281/TN]

卷:
40卷
期数:
2018年9期
页码:
1063
栏目:
综述
出版日期:
2019-01-01

文章信息/Info

作者:
 王浩宇李伟任争光宋丹杨荣施汉昌龙峰
 1.中国人民大学环境学院，北京 100782；2.清华大学环境学院，北京 100084；3.清华大学环境科学与工程系环境模拟与污染控制国家重点联合实验室，北京 100084
关键词:
环境检测仪器光学免疫传感器多指标倏逝波荧光
文献标志码:
A
摘要:
 生物传感器正处于高度动态发展，伴随着分子生物学、纳米科学及电子信息技术上的突破不断进步。多指标倏逝波荧光免疫传感器作为多指标快速检测仪器可满足环境样品和食品中农药检测的要求，在环境、临床诊断及食品卫生等领域的应用越来越广泛，该类免疫传感器具有能同时检测多种有毒污染物、相对廉价、检测快速和灵敏度高等优点。综述了其基本原理、仪器构造，全面梳理了研究进展，并提出未来研究方向，为多指标同步检测技术的发展提供参考。
更新日期/Last Update: 2018-12-17